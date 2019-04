Gonalons se ve "al 60%"

Maxime Gonalons lo tiene claro. Tras haber vivido una temporada anómala en Nervión, donde las lesiones no le han dejado rendir como esperaba, desea continuar en el Sánchez-Pizjuán la próxima temporada. Así lo afirmó en los medios oficiales del club: "Ahora espero continuar. Sólo necesito jugar y después discutiremos con Monchi, mi agente y el club para quedarme. Estoy muy contento. El fútbol en España está muy bien".

Y es que su adaptación a LaLiga, más allá de las lesiones, le ha resultado más sencilla que al Calcio: "Era una nueva cultura, nueva lengua, nueva ciudad, nuevo club y necesitaba tiempo para jugar, para la adaptación. Después, fue directo lo del Sevilla. La Roma pagó por Nzonzi y el club me dijo que no podía jugar ese año y lo del Sevilla llegó directo".

Sobre su estado de forma actual, el centrocampista galo reconoció que aún no está al cien por cien: "Me siento bien, física y mentalmente. Porque hice mucho esfuerzo durante seis meses y hoy me siento muy bien para ayudar a mis compañeros y para ganar. Estoy al 60%".