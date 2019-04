"Monchi y Caparrós son una dupla top"

Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Valladolid, analiza el próximo partido liguero entre pucelanos y sevillistas.

El domingo será un día especial para Miguel Ángel Gómez. Recibirá en su casa, Valladolid, a dos buenos amigos: Monchi y Joaquín Caparrós. Luego, en el terreno de juego, deseará la derrota de ambos, pues supondrá que su equipo esté un poco más cerca de la salvación: "El Sevilla viene luchando por la cuarta plaza, pero sintiéndolo mucho necesitamos esta victoria. En la última jornada nos visita el Valencia, entonces les podremos hacer un favor", confiesa el ejecutivo a ESTADIO Deportivo. "Siempre es especial jugar contra una entidad que fue mi casa, Pero el corazón hay que dejarlo a un lado y tenemos que ganar sí o sí", añade. Y es que el Valladolid se juega mucho en estas nueve jornadas que restan para el final del campeonato: "Nos hace mucha ilusión salvarnos después de toda la dureza de este año. Somos el equipo con el menor presupuesto y con el menor límite salarial de la categoría y no hemos estado en descenso en todo el año. Hicimos una primera vuelta muy buena, pero siempre supimos que sufriríamos hasta el final". La salvación, entienden en Pucela, pasa por el José Zorrilla: "Tenemos que hacernos fuertes en casa porque fuera estamos teniendo mejores resultados. Tenemos dos seguidos ante Sevilla y Getafe, y luego Girona y Athletic. Tenemos que ganar tres de esos partidos y rascar algo fuera. La salvación creo que estará en 39 o 40 puntos. Va a ser duro hasta el final".

"Una pareja excelente"

Gómez tiene muchos amigos en Sevilla y en el Sevilla, pero especialmente cercanos son Monchi y Caparrós. "Es una dupla excelente y creo que es un acierto de la directiva del Sevilla volver a contar con ambos. Son dos ejecutivos de primer nivel, top. Uno a pie de campo y otro en el despacho", explica Gómez, quien prefiere no mojarse sobre la posible continuidad del utrerano en el banquillo la próxima temporada. "Es una pelota que está en el tejado de Monchi y del Sevilla. Joaquín es un hombre al que siempre he visto con botas de taco y chándal. Es lo que le apasiona, el día a día. Va a ser entrenador toda la vida. Si el Sevilla acaba en Champions Caparrós habrá demostrado que está capacitado para entrenar a este Sevilla. Luego podrá hacer lo que más le guste", cuenta el director deportivo pucelano, que defiende el trabajo de Caparrós como director de fútbol: "Siempre ha dicho que le apasiona ser entrenador. Pero el Sevilla le necesitaba en la parte ejecutiva y él por sevillismo no puede decir que no a su club".

En cuanto a Monchi, destaca la "ilusión" con la que el de San Fernando regresa a su casa. "Siempre hemos estado en contacto. Nuestras familias también. Monchi está muy ilusionado. Le gustó mucho la idea que le transmitieron desde el club y tiene ganas de poner todo lo que ha aprendido al servicio del Sevilla. Es un acierto total del Sevilla. La mejor decisión que podían tomar. Vuelve a casa siendo mucho mejor. Era el número uno como director deportivo y ha seguido aprendiendo. Por mi parte le deseo lo mejor... a partir del domingo, claro".

La vuelta de Monchi también podría implicar la del propio Gómez, que fue su mano derecha, al Sevilla. "Tengo contrato con el Valladolid hasta 2020 y estoy concentrado en que el equipo salve la categoría. Le deseo lo mejor, pero ahora es el momento de salvar al Valladolid", zanja Gómez, que se mantiene aferrado al milagro del Pucela. En la 17/18, su primera al cargo de los albivioletas, logró el ascenso sin apenas poder invertir en fichajes. Este curso, con todas las limitaciones de tener el presupuesto más bajo ha vuelto a demostrar su buen hacer en el mercado.