El Sevilla, atento a las nuevas perlas del Dinamo de Zagreb

El Dinamo de Zagreb posee una de las canteras más prolíficas del planeta fútbol. 14 de los jugadores de Croacia en la final del Mundial habían pasado por la academia del conjunto croata y cada año realizan alguna gran venta a clubes poderosos del Viejo Continente.

Es por esto que es habitual que las gradas del Maksimir se congreguen ojeadores de los principales equipos europeos. No falta entre ellos el Sevilla, junto a equipos como los dos de Manchester, los dos de Milán o el Barcelona.

Eso sí, pescar en el Dinamo no es fácil ni barato. El verano pasado traspasaron a Benkovic (Leicester, 14 millones), Ante Coric (Roma, con Monchi, por seis millones) y Sosa (Stuttgart, por seis millones), entre otros. No hace mucho, el hoy sevillista Marko Rog fue traspasado por 13 kilos al Nápoles. Para este curso, su nómina de jugadores interesantes es amplia. "Hay seis jugadores en la línea salida en este momento, ¿dime quién no puede hacer la oferta de ellos? Ademi, Sunji?, Majer, Olmo, Moro y Gojak. Dejaremos que se vayan o no lo haremos. Es difícil de predecir", decía recientemente Nenad Bjeliça, su entrenador.

Sin duda Gojak es uno de los futbolistas más interesantes, tal y como también dijo Bjeliça en una entrevista con ESTADIO, aunque la cotización de este medio ofensivo ronda ya los 15 millones. La del extremo español Olmo es incluso más alta. El Sevilla permanece atento por si encuentra un mirlo blanco.