Caparrós confirma que sufre "una leucemia crónica"

Había fuertes rumores días atrás y, sin desmentirlo, desde el Sevilla FC se filtraba que no había nada por lo que temer. Y, efectivamente, Joaquín Caparrós tiene un problema de salud, aunque, según ha explicado, controlado.



"Sabéis que me hierve la sangre roja... ha habido un pique entre la sangre blanca y la roja, tengo una leucemia crónica. Puedo hacer vida normal. Quiero disfrutar de mi profesión, no tengo tratamiento. Agradezco la oportunidad del club", ha aseverado el utrerano en los medios oficiales del club.



Caparrós ha apostillado que no volverá a hablar más de dicho asunto, mientras que lo mensajes de aliento se suceden, como el que le ha mandado el Real Betis a través de sus redes sociales.