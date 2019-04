Banega y André Silva no se entrenan a tres días del derbi

El entrenamiento de este jueves del Sevilla FC ha comenzado con sorpresa. Banega y André Silva no han estado presentes en la sesión matinal dirigida por Joaquín Caparrós de cara a la preparación del derbi.

Si bien el miércoles ambos se ejercitaron con normalidad, ahora se han ausentado. La baja de André Silva se debe a sus problemas físicos, pues no estuvo ni contra el Valencia ni contra el Valladolid. Pese a que estaba recuperando sensaciones y ya estaba entrenándose con sus compañeros, el luso sigue sin lograr el nivel óptimo para estar a disposición de Caparrós. Sin embargo, más llamativo ha sido no ver al argentino sobre el césped del José Ramón Cisneros, ya que no han trascendido los motivos de su ausencia.

Por su parte, Vaclik ya se encuentra recuperado y se entrena sin problemas de su anterior lesión, una de las mejores noticias para Caparrós. Para él es la segunda sesión de la semana. Por otro lado, tampoco estuvieron Nolito y Wöber, este último todavía sin recuperarse de la rotura de menisco.