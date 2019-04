Carriço: "El derbi se gana, sobre todo, con la cabeza"

El jugador del Sevilla FC, Daniel Carriço, ha comparecido en sala de prensa para analizar el derbi del domingo contra el Real Betis. El capitán ha hablado de absolutamente todo, desde la motivación del partido hasta las bromas de Joaquín.

Para empezar, el portugués ha declarado que su equipo es favorito: "Siempre nos consideramos favoritos porque estamos confiados y fuertes, hay que sentir que tenemos posibilidades de ganarles sobre todo porque jugamos en nuestro campo y nadie puede sacar puntos de aquí". Para poder ganar, el defensor ha señalado que la clave está en jugar con cabeza. "Quien ha jugado derbis como este sabe que se gana sobre todo con la cabeza, es fundamental el control emocional, es muy importante terminar con once. El corazón va al ciento por cien pero la cabeza es la que te controla", afirma.

Además del factor mental, Carriço ha analizado los aspectos futbolísticos: "Ellos son un equipo que le gusta mucho tener la posesión, la pelota, y hay que pelear eso con una presión fuerte, ser muy agresivos. Eso lo tenemos y será importante sobre todo que el Betis no se sienta cómodo. Sobre todo nos interesa que no te metan tantos goles. El año pasado fue desde el primero minuto y eso no te puede pasar". Por ello, ha destacado la mejoría en defensa: "Hemos encajado menos goles, el equipo está un poquito más sólido, más compacto, y eso se nota. Estamos defendiendo todos juntos, está todo el mundo enchufado".

Era inevitable que apareciese el último antecedente, pero el central se niega a hablar de ello. "No hay que hablar del pasado, siempre del presente y del futuro. No cuenta las estadísticas sino el presente, y ahora nosotros vamos por encima de ellos en la tabla y queremos seguir así y pelear por el puesto de Champions. Hay que ganar los tres puntos para ir sumando", declara.

Han salido en la rueda de prensa varios nombres propios de actualidad sevillista como André Silva o Caparós. Sobre su compatriota, "todos somos importantes y André también lo es. Sería importante que estuviera bien, ojalá se pueda recuperar". En cuanto a su técnico, Caparrós "te aporta el sentimiento, el sevillismo en vena porque él lo ha vivido muchos años, sabe lo que es un derbi. Sobre todo ahora queremos darle la alegría, que seguramente lo dejará muy feliz".

En referencia a su rival, el Betis, Carriço ha lanzado varios mensajes. De elogio a su plantilla, "ellos tienen una plantilla con mucha calidad y está claro que alguno puede jugar en el Sevilla. Pero estoy muy contento con mis compañeros". Y hacia Joaquín: "Cada uno es consciente de lo que hace y de sus actos. Si cree que es su manera de actuar, no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Él puede seguir haciendo los chistes que quiera pero es normal que no lo vayan a recibir con cariño".

Para acabar, preguntado por qué elegiría entre derbi o título, el sevillista ha sido claro: "Para mí un título es un título, que va a quedar en toda la historia del Sevilla, y quiero seguir ganándolos. El derbi es un partido especial pero son tres puntos".