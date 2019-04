Monchi y el Sevilla 3.0

Es innegable que durante su primera etapa al frente de la dirección deportiva del Sevilla, Monchi fue un actor principal de la profunda transformación de un equipo que pasará a la historia como 'el Sevilla de los títulos'. Implantó una nueva metodología que ahora estudian las nuevas generaciones y se convirtió en un auténtico visionario en el mundo del fútbol. Monchi está considerado por muchos como uno de los mejores directores deportivos del mundo. Su paso por la Roma no ha ido todo lo bien que a él le hubiese gustado, pero sin lugar a dudas la experiencia le ha servido para ampliar sus conocimientos sobre una materia que, a su juicio, es el futuro del fútbol: las nuevas tecnologías disruptivas.

Como en su día, Monchi cambió la dinámica de un club gracias a la implantación de su nueva metodología, ahora, se coloca a la vanguardia de la revolución 3.0, una revolución que ya en empezado el Sevilla y con la que confiesa se reducirán los márgenes de error en temas como las lesiones, la elección de los fichajes o la venta de efectivos de la entidad.

En una entrevista concedida a EPC Tracker, Monchi analiza los avances que ha experimentado la entidad en los últimos años, especialmente desde su salida, y su visión sobre lo que está por venir.

"Es evidente que las tecnologías en los últimos diez años han supuesto un cambio fundamental en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular. Los gps, la utilización del vídeo, los sistemas de análisis y muchas aplicaciones tecnológicas que se han ido adaptando han provocado ventajas a la hora de planificar entrenamientos, seguimiento de rivales y jugadores, tácticos, etc", comienza analizando el nuevo director general deportivo sevillista, que se confiesa "un amante de la digitalización".

Pero Monchi comenzó su andadura en los despachos allá por el año 2000, una época en la que recuerda: "Poníamos unos conos para contar los metros que había que recorrer, íbamos con una cinta métrica de estas que tienen una ruedecita para saber los metros recorridos. Tenía que llamar a un proveedor para decirle 'grábame el Barcelona-Atlético Madrid, que dentro de cinco semanas juego contra ellos", y me lo enviaba en vídeo. O llamaba a un primo mío que trabaja en La Coruña para que me hiciera un informe del Deportivo y me lo mandase por correo".

Todo esto suena a muy lejano, pero han pasado menos de 20 años, en los que se ha pasado de eso a "ponerle un gps en la espalda a un jugador que lo mide todo". "Tienes los datos disponibles dos minutos después de acabar el entrenamiento. De la misma forma en una plataforma virtual tengo imágenes y datos de los jugadores al segundo. En un servidor compartido con compañeros podemos estar al mismo tiempo viendo documentos e informes. Mando un técnico a Perú y a los 30 minutos de acabar el partido tengo el informe".

Monchi admite que su paso por la Roma le ha ayudado a actualizarse: "En Roma he tenido la oportunidad de hacer dos másters que tenía decidido hacer antes de irme. La Roma es un club que tiene muy visualizado el campo de las tecnologías, el big data y la inteligencia artificial, y me ha servido para confirmar que ese era el camino a seguir".

Pero ha sido a su vuelta a Sevilla donde ha descubierto que el club nervionense anda a la vanguardia en este sentido. "Cuando he vuelto a Sevilla he constatado que mis ideas coincidían con la idea del club en todos los estamentos. El Sevilla FC ya estaba trabajando en plataformas integrales, ingeniería de procesos, digitalización y 'big data. Hasta el punto de contratar un matemático para desarrollar proyectos de inteligencia artificial en todos los campos del club".

Durante la entrevista, Monchi desgrana cómo puede ayudar toda esta revolución digital al mundo del fútbol. "Tanto 'big data' como Inteligencia Artificial son dos términos que en cualquier dirección deportiva de un club que quiera crecer se utilizan. Últimamente más que ojeadores o scouts, empezamos a buscar ingenieros, matemáticos, físicos, expertos en estadísticas o algoritmos. El 'big data' es el futuro del fútbol. No porque vayas a comprar un jugador en función de los datos sino porque te acorta el espacio de riesgo. En primer lugar, nos ayuda en la prevención de lesiones, estudiando los patrones de comportamiento en el pasado para prevenirlas. También en la detección de talento. Nos preguntamos qué hemos hecho en el pasado para que jugadores como Jesús Navas, Sergio Ramos, Alberto Moreno, Antonio Puerta salieran a la luz para ver si podemos repetir esos comportamientos. Esto fundamentalmente en el scouting recorta al máximo el número de jugadores que tenemos que seguir. Si estamos buscando un perfil de jugador, le vamos a dar al perfil una serie de datos y a partir de ahí vamos a hacerles un seguimiento más subjetivo. A través de los patrones vamos a adelantarnos al precio del jugador. Con ello podemos ver cuándo está en el valor más alto para poder venderlo o cuándo hay jugadores que están por debajo de su precio para poder comprarlos", explica el de San Fernando.

El futuro ya está aquí y el Sevilla, como vienen haciendo en los últimos años, quiere estar al frente de una revolución en la que Monchi seguro que tiene mucho que decir.