Nuevo pretendiente para N'Zonzi.

El tramo final de la temporada está aquí ya, y la mayoría de equipos, además de afrontarlo con diferentes pretensiones, también están trabajando pensando en la campaña que viene, especialmente, en la planificación de sus plantillas. Y uno de ellos es la AS Roma.

El conjunto italiano no está viviendo uno de sus mejores años. Las altas expectativas generadas tras el éxito del curso pasado en Champions League y los fichajes realizados por la dirección deportiva presumían unos meses de ensueño en la capital italiana. Sin embargo, no está siendo así, y buena la culpa de ello la tienen los recién llegados (Steven N'zonzi entre ellos).

El francés llegó con el cartel de crack en el centro del campo. Su buen hacer en el Sevilla y su cercanía con Monchi le abrieron la puerta del club romanista, y a pesar de que es un habitual en los onces titulares (ha disputado 25 encuentros de la Serie A, 8 de Champions y 1 de Copa), no ha conseguido mostrar todo su fútbol (solo un gol y dos asistencias).

Por ello, ante tal situación, tanto el futbolista como la entidad estarían dispuestos a sentarse a negociar con otro equipo para un posible traspaso. Desde Italia, la Gazzetta.it apunta a que, además del interés del Arsenal de Unai Emery y del AS Monaco, ahora se suma el del Olympique de Marsella. Los de Rudi García verían con muy buenos ojos hacerse con los servicios del ex sevillista, el cual podría recuperar su mejor nivel en su país. La operación no es nada sencilla viendo el precio que se pagó al Sevilla por el galo (30 millones de euros), más si cabe ante la intención de la Roma al menos recuperar 20 millones de la inversión que se hizo en verano.