Sergi Gómez: "Cuando me llamó el Sevilla, no me lo pensé dos veces"

El actual central del Sevilla, en una entrevista concedida a Diario de Sevilla, ha hablado acerca de la acumulación de partidos que lleva el equipo, del rendimiento de la plantilla en casa y a domicilio, sobre su llegada a Sevilla y muchos temas más.

El ex del Celta de Vigo y del Barcelona ha perdido protagonismo con la llegada de Caparrós, sin embargo continúa siendo el segundo jugador de campo más utilizado después de Banega. A pesar de ello, Sergi Gómez cree que los minutos acumulados no pueden ser una excusa: "Son muchos partidos. Pero no puede ser una excusa, porque los grandes equipos siempre afrontan esta suma de partidos. La verdad es esta, que llevamos desde julio compitiendo. Hemos tenido mala suerte en las lesiones, ha habido muchas de larga duración, de tema óseo. Y eso te perjudica bastante, aún así a estas alturas seguimos en la pelea, en la lucha. Pienso que pasa por nosotros y si estamos bien lo veo factible", aseveró el central hablando sobre las posibilidades de disputar la próxima edición de la Champions League.

Sergi Gómez también se ha expresado acerca de Monchi: "No lo conocía, pero bien, la verdad. Es un director deportivo con mucha experiencia, tiene las ideas muy claras y puede aportar muchas cosas positivas en el club. Se implica mucho en el día a día de los jugadores y esa cercanía se agradece. Todo lo que ha vivido nos puede ayudar muchísimo. Más allá de futbolistas somos personas y está bien tener a alguien que te pueda ayudar".

El actual jugador del Sevilla FC también ha ofrecido su opinión acerca del VAR en su primer año de implantación en España: "Es una cosa nueva y hasta que sea algo habitual pasa por un proceso. Es nuevo para los jugadores y para los árbitros. A veces no es tan fácil decidir. Pero creo que con el tiempo irá a mejor el tema del VAR. Hasta ahora no habíamos pensado en marcar un gol, pararnos, que lo revisen y celebrarlo después. Creo que al final puede ser más justo. Pero hay jugadas que según los criterios del árbitro y de la normativa no son fáciles de decidir. En alguna opción puntual nos puede parecer injusto porque vemos que una es más mano que otra, pero también es cierto que antes había fuera de juegos que no se pitaban y ahora sacan una línea perfecta. Es difícil llegar al 100%. La mejoría pasa por reducir al máximo esa duda".

La felicidad desde su llegada hasta hoy ha marcado su paso por el club hispalense. "Cuando me llamó el Sevilla no me lo pensé dos veces. Era una oportunidad para seguir creciendo y disfrutar aún más del fútbol y de lo que significa este escudo, esta ciudad y evidentemente nuestra afición. Yo me lo planteé con la máxima ambición, pero sabía que no iba a ser fácil jugar, tenía competencia, jugadores de muy buen nivel. Con el sistema que teníamos jugábamos más centrales y eso ayudó a que haya jugado tantos partidos".

De la misma forma, Sergi Gómez ha valorado la aportación del joven Bryan Gil que está ilusionando al sevillismo: "Desde el primer día que ha llegado ha demostrado mucho desparpajo en el campo. Es un chaval que tiene muchas cualidades, que es rápido, que tiene un buen regate, un buen uno contra uno, y está en esa fase en que si es realista y es consciente de sus capacidades puede llegar muy lejos. Todo pasa por un proceso de aprendizaje que es el que está teniendo ahora".

Al ser cuestionado sobre la diferencia mostrada por el equipo entre los encuentros a domicilio y en Eduardo Dato, el central internacional cree que "no hemos tenido fuera los resultados que queríamos y somos conscientes de ello. Nos queda esa última oportunidad en el Wanda. No va a ser fácil, pero vamos a estar ahí para intentar lograr los tres puntos".