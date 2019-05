'Mudo' Vázquez: "No entramos nunca en el partido"

En el descanso, Joaquín Caparrós optó por dar entrada al 'Mudo' Vázquez para cambiar la dinámica del partido, pero el cambio no terminó provocando el efecto deseado. El argentino, tras el encuentro, destacó la mala actuación del equipo en el día de hoy: "No entramos nunca en el partido, no entramos bien, ellos se vieron con los dos goles al principio, cada vez más difícil encontrar huecos, cuando se ponen por delante se encierran bien, segundo tiempo no fuimos con claridad, no tuvimos ocasiones, una lástima".

El Sevilla falló en casa: "Como local habíamos hecho muy buenos partidos, estuvimos a la altura, fuertes como local, es difícil encontrar respuesta al partido que hicimos, pedir disculpas y estar juntos más que nunca, Toca terminar lo mejor posible".

La Champions: "Se ha complicado la Champions, aunque faltan por jugar partidos, perdimos una de las últimas chances, sacar el mayor número de puntos para estar en Europa".

El próximo partido ante el Atlético de Madrid: "Creo que va a ser un partido difícil, de los rivales más difíciles. estar juntos, tirar para el mismo lado, luego, pueden pasar muchas cosas".