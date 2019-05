Castro: "No entrar en la Champions es una decepción"

Castro: "No entrar en la Champions es una decepción"

José Castro, presidente del Sevilla, no ha querido poner paños calientes a los últimos resultados del Sevilla y ha reconocido que si finalmente no entran en Champions será decepcionante para la entidad. "No entrar en Champions es una decepción. Estar en Europa es obligación y Champions, ilusión. Ese dinero que se pierde es importante, pero siempre nos hemos adaptado. Siempre hemos hecho la mejor plantilla con el presupuesto. Somos séptimos en clasificación UEFA. Somos diferentes y hacemos cosas importantes con lo que nos permite el presupuesto", ha dicho en Cope.

Monchi: "Muy contento porque Monchi esté con nosotros en el club. Monchi está aquí y está por algo. Porque hemos creído que era la persona idónea para el proyecto de futuro. Él también lo ha visto importante. Son proyectos deportivo, de infraestructuras, de cambios importantes en la sociedad... era la persona ideal y estoy enormemente contento".

Cómo lo convenció: "Nada más enterarme lo llamo por la persona. Me dijo: "Estoy en paro". Y le dije, pues ya sabes donde está su casa. Monchi no dijo inmediatamente que venía. Hubo varias reuniones y le gustó tanto la idea que la hizo suya. Los proyectos que tenemos en mente son importantes".

Discusión con Del Nido: "Nos solidarizamos con nuestro director deportivo que siempre ha sido un caballero. Que Monchi esté en el Sevilla sólo puede ser para cosas buenas".