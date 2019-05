Caparrós, Portugal y André Silva: "No somos tontos"

Joaquín Caparrós ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid para confirmar varias bajas. Ni Carriço, ni Mercado, ni Promes y ni André Silva estarán en el Wanda Metropolitano, aunque ha dejado claro que sacarán un "equipo competitivo".

Especialmente dolorosa para el míster utrerano está siendo la baja del portugués André Silva, que lleva desde marzo arrastrando unas molestias en el tendón rotuliano que no le permiten entrenar con normalidad ya que el dolor en la zona persiste. De hecho, el preparador nervionense ha mostrado cierto malestar con la selección de Portugal, pues desde que volviera de los últimos compromisos internacionales con su país con las molestias en el tendón rotuliano, el delantero sevillista no ha podido jugar apenas.

"André Silva prácticamente no ha estado en la segunda vuelta y no ha jugado en dos meses. Me imagino, por el bien del fútbol, que la selección portuguesa no le llamará para jugar con su selección en junio, sería un feo favor al fútbol y la UEFA ahí debería meterse y debería prevalecer el informe de los servicios médicos, porque cómo se nos quedaría la cara a todo el Sevilla y el sevillismo si a este jugador lo viéramos en junio jugando con su selección", ha manifestado Caparrós.

De hecho, Caparrós lo ha descartado para los dos últimos partidos que quedan, por lo que cree que tampoco podrá estar para jugar con su selección. "Tiene una dolencia, se está tratando y no va a poder jugar, por lo tanto no creo que juegue con su selección, debe prevalecer el informe médico del equipo que le está pagando religiosamente", ha incidido el utrerano.

Además, Caparrós aseguró no dudar de la honestidad del jugador en cuanto a su lesión. "Al futbolistas le duele, seguro que le duele, lo que no vería bien es que fuera con Portugal. No somos tontos. No creo que vaya a jugar", ha sentenciado.