Los avances y retrocesos por Sarabia

Con su gol frente al Atlético de Madrid, el sevillista Pablo Sarabia posibilitó un empate en un difícil Wanda Metropolitano que aún mantiene vivo a los de Nervión en la lucha por la cuarta plaza, a pesar de que sus opciones ante Valencia y Getafe se antojan ínfimas (un 3,70%). Con 23 goles y 17 asistencias en todas las competiciones, el madrileño acumula 13 asistencias en LaLiga, siendo junto a Leo Messi el máximo asistente de Primera división. En definitiva, una temporada de ensueño que no hace más que agrandar la hoja de vida de un Pablo Sarabia que el próximo verano afrontará su última temporada de vinculación con el Sevilla FC, finalizando su actual contrato en 2020. De ahí que los blanquirrojos se hayan llevado, sin fortuna, toda la temporada intentándolo amarrar, pues su cláusula de rescisión es de tan sólo 18 millones de euros (se pone ligeramente por encima de los 20 kilos en las últimas semanas de cada mercado).

Tras haber llegado en su día a cambio de 400.000 euros y de haber rendido como sevillista muy por encima de sus emolumentos (su valor de mercado ahora es de 40 kilos, según Transfermarkt), Sarabia sabe que tiene la sartén por el mango, de ahí que a lo largo de todo este tiempo le haya ido dando prioridad a lo deportivo, pues no es lo mismo atarse a un Sevilla de Champions que de Europa League. Pero, ¿cómo se encuentra actualmente la negociación?

Cambio de interlocutores

La vuelta de Monchi a Nervión, lógicamente, ha supuesto un golpe de timón en las conversaciones, algo enquistadas con Joaquín Caparrós como director de fútbol del Sevilla FC. El de San Fernando, sin embargo, no ha sido el único interlocutor que ha mutado, entrando en escena también Pablo Barquero, nuevo representante del futbolista. Un cambio de empresario en plena renovación que, evidentemente, muestra una clara intención de Sarabia por llegar a buen puerto con los de Nervión, después de que las relaciones del club con Ginés Carvajal, quien lo ha venido asesorando a lo largo de los últimos diez años, llegaran a ser algo tensas, según las filtraciones (más o menos interesadas). 'Grosso modo', el Sevilla FC le había ofrecido a Sarabia una suculenta oferta que lo colocaba en el escalón de los mejor pagados, encontrándose el principal inconveniente en los porcentajes que le corresponderían al empresario. Su salida de la negociación, por tanto, es un factor a tener muy en cuenta este verano, aunque no absoluto. Y es que el cambio de representante no es sinónimo de que Sarabia acabe renovando.

¿Cuál es el problema?

"La ilusión de Pablo por quedarse y la idea del Sevilla de que se quede es mi argumento más grande. A partir de ahí, vamos a ver las condiciones económicas y deportivas que Pablo tiene en mente y ojalá podamos ofrecérselas", ha declarado recientemente Monchi al respecto. Y es que el asunto radica ahí. Tal y como ha podido confirmar ED, Barquero dispone de hilo directo con todos los clubes Champions de Inglaterra y Alemania con los que ha conseguido seducir a Sarabia tras más de diez años de relación con su anterior agente.

Su prioridad

La Premier y la Bundesliga son los campeonatos a los que el madrileño les daría prioridad de no seguir en el Sevilla FC o, en su defecto, en España, donde las opciones son algo más reducidas, pues sólo los tres grandes podrían mejorarlo tanto en lo económico como en lo deportivo (ser protagonista en el Real Madrid o el Barcelona se le antoja complicado), amén de un Valencia que, de acabar cuarto, podría ofrecerle también la Champions y una mejora salarial, aunque no tan sustancial, al tener cogido con pinzas su 'Fair Play' financiero, así como su límite salarial. En Italia, Sarabia también maneja el interés de un Inter dispuesto a hacer una oferta importante, aunque el Calcio no se antoja prioridad para el madrileño, muy feliz en Sevilla. El final de Liga, por tanto, resolverá muchas dudas en relación a un Pablo Sarabia al que las 'novias serias' le han crecido también con su nuevo agente, quien no sólo avanza con el Sevilla FC.