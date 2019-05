Machín volvería al Sevilla... pero no descarta al Betis

Aprovechando que ya baja el telón esta temporada de la máxima competición liguera española, Pablo Machín aprovechaba para pasar por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser y así hacer balance de la temporada. Una temporada que comenzó en el Sevilla y que ha terminado sin equipo después de la eliminación de los nervionenses en Europa League ante el Slavia de Praga.

Sobre esto -su destitución en el Sevilla- el técnico soriano comentaba que: "Siempre estuvimos en puestos Champions hasta dos jornadas antes de la destitución y llegamos a ir tres veces diferentes líderes, era para pensar que estábamos haciendo un buen trabajo sabiendo que iba a haber una época de vacas flacas, pero esta se alargó un poco más de esperado y con ese colchón que pudimos conseguir nos mantuvo en puestos de competición europea. Aquel fatídico minuto en Praga en el que nos eliminaron tuvo mucho que ver."

También tuvo tiempo para hablar de la afición y de la ciudad, en la que según él "cayó de pie", antes de añadir que: "Me he sentido muy valorado por la afición y por la ciudad. Ya sabéis de la rivalidad entre Sevilla y Betis pero incluso muchos béticos me paraban para felicitarme por mi trabajo. Nunca se oyó nada contra el entrenador en el estadio. Son cosas que suceden".

Estas eran las primeras declaraciones ante un medio después de su destitución en el Sevilla, así que Machín aprovechó para mostrar su punto de vista sobre su despido: "A nadie le gusta no poder acabar un trabajo, sobre todo cuando consideras que lo has hecho con una profesionalidad extrema y con detalles en los que no tienes mucho que ver, un mal despeje, un mal bote... pero lo tenemos que asumir. Yo tampoco llevo tres décadas en el fútbol y, como dijo Luis Aragonés:"Hasta que no te cesan tres veces de tres equipos no te puedes considerar entrenador", pues yo ya llevo una".

Se quiso especular con su vuelta al Sevilla equipo al que "volvería con los ojos cerrados. Lo que he vivido en el Sánchez Pizjuán con esa afición nunca lo voy a olvidar". Pero también fue preguntado por el banquillo bético, que parece destinado a ser ocupado por un nuevo técnico, a lo que Pablo Machín respondió: "¿El Betis? Un Sevilla de Caparrós contra un Betis de Machín... No lo descartes del todo."