Kjaer: "Me quedan dos años y espero empezar la pretemporada en Sevilla"

Tras dos temporadas en Nervión, Simon Kjaer es otro de los futbolistas que se encuentran en la rampa de salida este verano, en el que Monchi prepara una reestructuración de la plantilla, en general, y de la defensa, en particular. Sin embargo, no parece estar muy por la labor de facilitar su adiós. "Es temprano para pensar en la próxima temporada. Después de la selección, tengo unas vacaciones. Todavía tengo dos temporadas en Sevilla y disfrutamos de la ciudad. Así que no hay estrés. Espero empezar en Sevilla la pretemporada; lo tomo con tranquilidad", ha dicho durante su concentración con Dinamarca, asegurando que la temporada con el Sevilla FC ha sido "caótica" y que ha habido "muchos cambios".

El zaguero Kjaer no espera que Monchi se ponga en contacto con él estos días o durante las vacaciones. "Estoy completamente tranquilo. Tengo dos años atrás. No me estresaré durante las vacaciones. He aprendido. Tengo hielo en mi estomago... Con el tiempo, he aprendido a desconectar", dice el danés.