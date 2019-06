El efecto dominó de Ben Yedder: Borja Iglesias

Ya desveló Monchi que a lo largo del verano podrían producirse situaciones que no gustaran a la afición pero no por eso Monchi iba a cambiar de idea. No en vano, ha fichado a Julen Lopetegui como entrenador del Sevilla pese a que parte de la afición no estuviera a favor de la llegada del vasco.

Ahora esa frase parece señalar a jugadores como Banega, Sarabia o Ben Yedder... El delantero franco-tunecino ya avisó hace unos días que este verano podría ser el idóneo para salir de Nervión en busca de retos más atractivos siempre y cuando llegara una oferta que contentara al club.

Y el club, evidentemente, no se quedará de brazos cerrados. La cláusula de Ben Yedder es de 40 millones de euros, por lo que de llegar una oferta cercana a esa cantidad o incluso algún club dispuesto a abonar dicha cifra, el Sevilla no pondría impedimentos e iría rápidamente a por su sustituto.

Y uno de los que más gusta a Monchi para suplir una posible salida de Ben Yedder es el de Borja Iglesias. El delantero del Espanyol cumple el perfil de uno de los arietes que siempre le gusta a Monchi tener en su plantilla: alto, corpulento y rematador. Sus 23 goles con el Zaragoza en la 17/18 y los 20 tantos en esta con el Espanyol le avalan.

Así, según apunta Deportes Cope, Borja Iglesias sería uno de los candidatos aunque en Nervión saben de la enorme competencia que habría por hacerse con los servicios del gallego, sobre todo desde el potente mercado de la Premier League, con clubes que llegarían sin problemas a pagar los 28 millones de su cláusula.