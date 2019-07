Amadou se entrena con el filial mientras su futuro sigue atascado

Ibrahim Amadou se quedó en tierra mientras la expedición del Sevilla se desplazaba a Estados Unidos para el segundo 'stage'. El jugador francés no pudo obtener el visado para viajar en un nuevo revés para el ex del Lille. No era la primera vez que le denegaban la entrada al país norteamericano, ya que este mismo verano, tras viajar a Miami, tuvo que volver al serle denegado también entonces el visado. Ni en aquella primera ocasión, en un viaje particular, ni ahora, cuando el Sevilla se puso manos a la obra, ha habido explicaciones acerca del porqué.

El caso es que el jugador se quedó en Sevilla en plena pretemporada y para seguir con el trabajo se ejercita ahora con el segundo equipo a las órdenes de Gallardo y Marchena, una circunstancia que al menos le alivia de la soledad que tendría que haber vivido si hubiera tenido que ejercitarse por su cuenta.

Con el cartel de transferible desde la llegada de Monchi, la ausencia en Estados Unidos tampoco ayuda demasiado a desbloquear su situación. En la gira norteamericana al menos habría tenido la oportunidad de lucirse jugando los amistosos. Kjaer, por ejemplo, disputó sus primeros minutos ante el Dallas sabiendo también que debe buscarse un destino lejos de Nervión.

Como ha venido informando ESTADIO, el interés que hasta la fecha ha venido recibiendo Amadou siempre ha sido para lograr una cesión. El Sevilla, por el momento, únicamente plantea una venta, de ahí que la salida del pivote esté aún lejos de producirse. Equipos como el Saint-Etienne o el Newcastle han manifestado su voluntad de contar con el jugador, pero a préstamo. También tiene opciones en ligas exóticas, aunque nadie paga traspaso por ahora.

En el Sevilla tienen asumido que, en caso de que lleguen ofertas de traspaso muy difícilmente alcanzarán los 14 millones de euros que pagaron al Lille. La intención es minimizar las pérdidas e incluir un porcentaje de futura venta, ya que es un jugador que en un contexto adecuado puede volver a ganar valor.

El jugador, por su parte, espera con paciencia el desenlace. Le hubiera gustado tener otro paso por el Sevilla, pero tiene más que asumido que su apuesta por Nervión ha sido fallida.