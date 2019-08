Pozo y Corchia optan al lateral derecho

Enfrascado Monchi en darle salida a los descartes, después de que la 'operación salida' se haya enquistado ligeramente, el de San Fernando comienza a darle forma al lateral derecho, demarcación que tiene un claro propietario: Jesús Navas.

Habiendo colocado Monchi en el Alavés a Aleix Vidal, quien se ha marchado en préstamo tras no contar con la confianza de Lopetegui, el guion inicial pasaba por firmarle un recambio de garantías a Navas que, incluso, pudiera discutirle la titularidad. Es decir, justo lo mismo que se ha hecho en la izquierda con Reguilón y Escudero, salvando las distancias, pues si hay algún fijo en el once titular del Sevilla FC, ese es, sin lugar a dudas, el palaciego, actual capitán del primer equipo.

Lo cierto es que, sin embargo, con el paso de los días y las cargas de trabajo acumuladas, tanto Monchi como Julen Lopetegui habrían mutado ligeramente su planteamiento inicial, a la vista de cómo evoluciona el mercado, de la dificultad que se está encontrando para encontrar una salida digna (y rentable) a ciertos jugadores y del rendimiento que están dando durante la pretemporada alguno de los considerados, a priori, 'descartes'.

Ese es el caso, por ejemplo, del francés Sébastien Corchia, quien llegó a Nervión de la mano de Óscar Arias y el año pasado militó en préstamo en el Benfica, con el que, pese a no perdonarle las lesiones, ganó la liga.

"El Sevilla me ha dicho que me busque un nuevo club", llegó a reconocer el propio Corchia antes de comenzar la pretemporada, algo que no le ha impedido sumarse como uno más para luchar por un puesto, algo que, poco a poco, está consiguiendo.

Según ha podido conocer ED, el galo es moderadamente optimista al respecto, al entender que Lopetegui, a diferencia de con otros compañeros, sí ha contado con él para el 'stage' de Alemania, lo que entiende como una justa oportunidad de reivindicarse tanto en los entrenamientos como en los partidos, en los que se siente cómodo con los métodos del técnico vasco.

Algo similar, por su parte, está viviendo el canterano Alejandro Pozo, quien está dispuesto a coger la camiseta del Sevilla FC esta pretemporada, en la que está generando muy buenas sensaciones y en la que se ha convertido en la gran 'amenaza' de Corchia para cumplir su objetivo.

Habiendo visto portería en dos ocasiones (Liverpool y Mainz 05), asistido a Lara ante el Reading y, además, demostrando que puede jugar también como lateral, lo que ya hizo en el bolo frente al conjunto alemán.

El canterano, por tanto, está aprovechando las oportunidades que le están dando, amén de haber una ficha canterana sin adjudicar (Jesús Navas, Bryan Gil y Javi Díaz tienen las tres restantes).

Un detalle que, también, juega muy a favor suya. Utilizarlo como lateral para darle descanso a Navas y actuar de extremo y revulsivo cuando sea necesario, a sus 20 años, es una opción que ha comenzado a coger fuerza ante los ojos de Lopetegui y el propio Monchi, quien no vería con malos ojos acabar mutando su idea inicial al respecto.

El canterano, por su parte, sabe que es su gran oportunidad y, pese a que no sería protagonista, se le presenta una ocasión similar a la que vivió el curso pasado Bryan Gil, quien la supo exprimir al máximo.

Pese a todo ello, tanto Sébastien Corchia como Alejandro Pozo siguen sin conocer con certeza cuál será su destino, al no haberse dirigido el club a ellos hasta la fecha para comunicarles ningún cambio de planes al respecto. Que se acuda al mercado para reforzar el puesto, por tanto, tampoco está descartado, siendo el gran anhelo de Monchi el 'imposible' de Dani Alves, quien no deja de venderse a los grandes. Toca seguir esperando.