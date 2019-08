Pozo y su sueño del primer equipo: "Sería grandísimo"

Alejandro Pozo sabe que está ante la oportunidad de su vida y está haciendo todo lo posible por aprovecharla. El de Huévar es uno de los más destacados en esta pretemporada y está trabajando al máximo para convencer a Lopetegui y seguir en el primer equipo. "El Sevilla FC es mi vida, es el equipo con el que me he criado y poder debutar aquí en Primera división y tener ficha del primer equipo sería algo grandísimo y de mucho orgullo", señala el canterano en los medios del club.

Al extremo no le da miedo jugar en la posición de lateral. Lo demostró ante el Mainz, partido en el que incluso marcó un gol. "Siempre lo voy a dar todo en el sitio que me ponga. Me dijo que me quería probar en el lateral derecho y donde pueda contar con minutos, lo voy a aprovechar y daré todo por este escudo. He jugado bastante ahí, también incluso el año pasado, y para arriba voy muy bien, tengo que mejorar defensivamente, pero me están ayudando. Todos me ayudan a que cierre, a que esté atento a la línea... Como hizo Navas, lo acabaré cogiendo y será todo más fácil. Ante el Mainz estuve muy cómodo, los compañeros me dieron mucho apoyo. Diego, que estaba de central junto a mi estaba en continua comunicación conmigo. El Mainz es un equipo muy bueno y jugué bastante cómodo. Además, tuve el premio del gol", indica el ex del Granada.

Su cesión en el equipo nazarí le sirvió para crecer. "Fue difícil porque nunca había salido de casa, pero he ganado en madurez y experiencia, y he vuelto aquí hecho más hombre, conociendo mejor mis cualidades y cómo las tengo que aprovechar. Por eso lo estoy dando todo en el campo, y de momento me están saliendo las cosas bien. Tras mi cesión, he venido aquí con otra mentalidad, me ha hecho aprender", explica el de Huévar.

De vuelta en Nervión, el futbolista se siente como en casa en el vestuario: "Pues suelo estar con los fichajes, con Joan, Óliver... Yo también he venido nuevo, prácticamente, y estamos casi siempre juntos. Hay muchas caras nuevas, pero todos venimos a lo mismo, a competir y a darlo todo por este escudo. Es un grupo muy bueno y vamos todos a una. Muchos somos muy jóvenes con mucha hambre de conseguir cosas muy bonitas aquí. Y ojalá se puedan conseguir".

El plantel que está conformando Monchi ilusiona a todos, también a los jugadores: "Me gusta, hay jugadores de mucha calidad en el centro del campo que dan mucho movimiento al balón y eso, para los extremos, nos viene genial. Hay mucha posesión, ataque... y están saliendo las cosas, se están consiguiendo victorias y, además, estamos jugando bien. En el equipo vamos todos a una desde el primer momento, ha calado muy bien la idea del míster y sabemos que tenemos que morder en el campo".

Pozo no es ajeno a los mensajes de apoyo que le llegan a través de las redes sociales: "Sí, veo cosas y me enorgullece que la gente esté conmigo. Soy sevillista y que la gente esté deseando que me quede€ es algo muy grande. Ojalá pueda darle muchas alegrías este año. El Sevilla FC tiene una de las mejores canteras de España y, si se nos dan oportunidades, todo el que venga las va a aprovechar. Lo voy a dar todo hasta el último momento y ojalá me pueda quedar, sería un sueño hecho realidad disfrutar de minutos en el Sánchez-Pizjuán, sería algo grandísimo. Ojalá me pueda quedar, daré todo por este escudo, soy sevillista de corazón y ojalá pueda triunfar aquí".