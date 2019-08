Arana: "Si llega una oferta, puedo irme"

El brasileño Guilherme Arana es uno de los jugadores que no cuentan para Julen Lopetegui, siendo uno de los descartes (junto a Roque Mesa, Gnagnon y Amadou, después de que Aleix Vidal saliera en préstamo al Alavés) del técnico del Sevilla FC para el 'stage' de Alemania.

Sin apenas haber contado con protagonismo desde que arribó a Sevilla hace año y medio, de la mano de Óscar Arias, el zaguero ha aprovechado sus vacaciones en su país para conceder una entrevista en un canal de Youtube, en el que, antes de volver a Sevilla, fue invitado del programa 'Bolivia talk show', en el que fue entrevistado en tono distendido por un excéntrico personaje con máscara.

Entre las numerosas cuestiones que trató durante su conversación, Arana reconoce que aprovecha las vacaciones para comer aquellas cosas que no puede tomar durante la competición, así como para ver a los amigos y disfrutar con la familia.

Sobre su salto a Europa, Arana reconoce que le ha costado adaptarse bastante más de lo que esperaba: "En el Corinthians estaba todo el tiempo al ataque, mientras que cuando llegué a España era diferente; lo primero que se pide al lateral es que defienda y luego que se sume al ataque. En Brasil yo estaba acostumbrado a otro modo de juego".

Al margen de sus gustos musicales y de reconocer que le gustaría probar con el reggaeton, Arana se refirió también a la posibilidad frustrada de volver al Corinthians, tanto el pasado enero como el verano anterior: "No lloré. Vi que salió en internet, pero no lloré. La gente fue a España, hablé con Andrés (presidente del Corinthians) y todo estuvo bien. Sólo entre los clubes, que no cerraron. Mi contrato está con el Sevilla, si llega una oferta puedo irme"