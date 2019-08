Ocampos le alegra el día a Lopetegui; adiós a Corchia

Buenas noticias para Lopetegui en el entrenamiento matinal del Sevilla. Uno de sus puntales en este arranque de temporada, Lucas Ocampos, que el martes se había entrenado aparte por molestias en un pie, regresaba al grupo por lo que no tendrá problemas para estar el próximo viernes ante el Granada.

Como tampoco lo estará Diego Carlos, que ya el martes se había incorporado a los entrenamientos, ni Luuk de Jong, baja en la penúltima sesión por asuntos personales y que esta mañana se ha entrenador con normalidad.

Quien ya no estaba era el francés Sebastian Corchia, cuyo traspaso al Espanyol es cuestión de horas. Los dos clubes han pactado una cesión hasta final de temporada en la que los blanquiazules, que no pagarían ninguna cantidad por el préstamo, asumirán la ficha del galo. El objetivo del Sevilla es que el lateral francés vuelva a tener la continuidad que no pudo lograr en el Benfica y el Sevilla pueda recuperar al menos parte de los cinco millones que pagó por él.

En la sesión ha estado presente Monchi, que ha estado conversando durante unos minutos con Julen Lopetegui. Al León de San Fernando le esperan 12 días duros para cerrar las incorporaciones que aún faltan. La rampa de salida, al menos, parece que va avanzando.