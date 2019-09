Chicharito: "Mi sueño era volver a España"

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández no sólo es un refuerzo para la vanguardia del Sevilla FC, sino que es, también, un fichaje mediático con el que el club nervionense pretende potenciar su imagen y su rentabilidad en dos de su mercados clave, como son México y Estados Unidos, tal y como ya informó este diario días atrás.

Buena prueba del carácter mediático del delantero azteca es el videoblog llamado Naked Humans que ha estrenado, contando el propio Chicharito en primera persona cómo es su vida. Un 'reality' en el que el goleador histórico de la 'Tri' cuenta, además, con su pareja Sarah Kohan, su coach Diego Dreyfus y su amigo Niccolo de Zambiasi, conductor de los reportajes. Un proyecto en el que plasman la vida diaria de los protagonistas y que cuenta ya con 13 capítulos, el último de ellos estrenado recientemente.

En él, como no podía ser de otra forma, Chicharito muestra cómo se fraguó su fichaje por el Sevilla FC, compartiendo las últimas horas de su negociación con el club de Nervión y su viaje a la capital hispalense. "Ha sido una semana muy loca. Estamos intentando mudarnos. Hay una oferta de un club muy importante de España y estoy tratando€ estamos tratando de irnos. Es mi deseo, mi mentalidad de lo que quiero es irme para allá. Por supuesto el segundo escenario es quedarme aquí porque la decisión no está al 100% en mis manos. No puedo decidir si me voy o me quedo. Pero sí estamos trabajando muy duro para que sea haga realidad, porque es un sueño para mí el regresar a España para jugar por ese equipo".

Chicharito aún no deseaba avanzar el nombre de su futuro club: "Realmente el proyecto... el entrenador me quiere, el director, el consejo directivo. Todos me quieren ahí y yo me quiero ir también. No me voy si no es a ese equipo. Estamos ahora en la última etapa de esto".

Y es que la oportunidad del Sevilla FC, como él mismo reconoce, era algo inimaginable para Chicharito semanas atrás, como él mismo reconoce: "¿Quién hubiera pensado después del año pasado que fue tan complicado, hablando de fútbol? Y ahora tengo esta oferta tan importante. Las mejores cosas están por venir, siempre. Si el trato se cierra será un sueño hecho realidad. Me iré a jugar a España a un club muy importante, jugando una competición europea".

Y así seguía el mexicano confesando su ilusión y demostrando sus ganas de triunfar en el Sánchez-Pizjuán: "Estoy muy emocionado, de verdad. El proyecto se ve muy bueno, muy ambicioso, con ganas de hacer y ganar grandes cosas en ese gran club que es el Sevilla. Una ciudad increíble, una afición increíble, sé que son muy aficionados. Yo sé la responsabilidad y todo lo que necesito hacer para estar al nivel que las personas esperan de mí, el entrenador y Monchi, el director deportivo, esperan de mí. Sé que lo puedo hacer. Lo sé. Y con su confianza y en el momento en el que ahora me encuentro, mental y físicamente... Estoy en mi mejor momento, creo que será una experiencia increíble en este equipo".