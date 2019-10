Monchi, sobre Lopetegui, la inversión, Navas, Sergio Ramos, los delanteros...

Monchi tiene fe en el proyecto que acaba de arrancar y confía en que Lopetegui lleve el barco a buen puerto. El director general deportivo del Sevilla ha querido trasladar un mensaje ambicioso al sevillismo en la entrevista concedida a Canal Sur en la que ha defendido la fuerte inversión realizada el pasado verano.

El gaditano detectó pronto las carencias del equipo: "Desde marzo pude percibir algunas deficiencias del plantel y a partir de ahí trabajamos en el mercado. Con Julen Lopetegui todo llevaba a este camino, a hacer un equipo que sintiera el sevillismo. Con casta y coraje sólo no se consiguen las cosas, pero el aficionado siempre se refleja en ellos. Se está viendo esa idea sobre el campo", indicó el dirigente, que tiene claro que el Sevilla tiene que pelear por estar en Champions. "Ojalá sea así. Todo lo que sea quedar ahí será un premio. Siempre estamos en la pelea los mismos, hay equipos como Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Athletic, Betis... Para el proyecto de crecimiento del club, estar en Champions es algo fundamental".

Para Lopetegui sólo tiene buenas palabras: "El aval de cualquier técnico son los resultados. Cuando se filtró la noticia de su llegada, es cierto que hubo unanimidad de situaciones contrarias a su llegada, aunque eran opiniones alejadas de lo futbolístico. Luego un gran porcentaje cambió su opinión por lo visto en pretemporada y en el inicio. Estamos en manos del resultadismo, que nos juzgará a Julen, a mí y al Sevilla".

Al preparador vasco se le ha pedido insistentemente que Dabbur tenga más protagonismo: "El tema de Dabbur está llevando a los focos el tema de la gestión del plantel. Yo siempre veo en el campo aquello que el míster tiene en la cabeza. Creo que Julen maneja bien el grupo. Hay pocos lesionados y siempre hay 20 o 22 jugadores a disposición, por lo que a veces puede parecer que es injusto que algunos se queden fuera. Es mejor trabajar para conseguir resultados. Siempre habrá un delantero que no vaya convocado y otro que no juegue. Las tres competiciones nos permitirán que haya minutos para todos. Hablo mucho con el míster y lo importante es que en cada momento elija lo que crea mejor para el equipo".

También habló Monchi sobre un Jesús Navas que sigue batiendo registros. "Tiene mucha continuidad, a nivel del Sevilla batirá todos los récords. Está nuevo, tiene el elixir de la eterna juventud. Tiene la misma cara y el mismo aspecto que en las entrevistas de hace nueve años. Su vinculación con el Sevilla va más allá de su contrato. ¿El mejor de la historia del club? Debe estar en el podio seguro, afortunadamente hubo magníficos jugadores en Nervión", dijo Monchi, quien también espera que la relación de Sergio Ramos con la afición del Sevilla se normalice: "A mí me gustaría que eso se arreglara, pero para ellos los dos tienen que ir y ponerse en sintonía. Creo que las cosas se están relajando. Ojalá se pueda conseguir la normalidad en esa relación porque es un chico que ha nacido en nuestra carretera de Utrera".

La fuerte inversión realizada en verano también fue comentada por Monchi. "Es el año en el que el Sevilla ha gastado más. Hay unos 135 millones invertidos, no hay tantas variables en los fichajes. Es un mercado para sentir la confianza del presidente y consejo de administración. Hemos arriesgado sin tener Champions, ese apoyo me motiva y me obliga", indicó.

A Monchi le preguntaron por su mejor proyecto y no tuvo demasiadas dudas. "El año que casi ganamos la Liga teníamos un gran equipo, pero quizás la siguiente planificación fue cuando teníamos uno de los mejores equipos. A nivel futbolístico, para mí el mejor equipo fue el de aquella campaña antes del fallecimiento de Antonio Puerta. Era un equipo muy completo y equilibrado. Luego nos costó trabajo mantener la senda, hay un antes y después porque ganamos cinco títulos consecutivos".