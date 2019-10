El gran derbi de Sergio León ante el Sevilla

El ex del Betis Sergio León, con el Levante.

Superado el parón por selecciones, vuelve LaLiga y el técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ya prepara junto a sus pupilos el encuentro del próximo domingo ante el Levante, que visita el Sánchez-Pizjuán a partir de las 21:00 horas.

Un enfrentamiento en el que Nervión acogerá un particular derbi, siempre que el técnico granota Paco López lo permita y le otorgue la oportunidad a Sergio León, quien no está siendo titular hasta la fecha con el Levante, aunque sí partiera de inicio la pasada jornada, disputando 84' en la victoria por 1-2 ante el Leganés.

El delantero nacido en Palma del Río (Córdoba) y criado en la cantera del Betis espera con ansias esta cita, la que afronta con una especial motivación, sabedor de que puede ser su gran momento. De hecho, no se le da nada mal el Sevilla FC al canterano bético, habiendo marcado en dos de sus tres enfrentamientos con el Sevilla FC en LaLiga. En total, dos goles, uno con Osasuna y otro con el Betis.

Unos tantos que, sin embargo, no tuvieron similar efecto, abriendo la lata Sergio León, con su tanto como rojillo un encuentro que Osasuna acabaría perdiendo por 3-4 en la 16/17, con un 'hat trick' de Iborra y un tanto del Mudo Vázquez por parte de los sevillistas.

Mucho más útil, en cambio, sería su tanto como bético, posibilitando que el Betis venciera por 3-5 en el Sánchez-Pizjuán en la 17/18. Un duelo cainita que se jugó el Día de Reyes, justo el mismo día que Sergio León celebraba su cumpleaños. "Tenía la suerte de haber jugado alguno con la cantera, pero no tiene ni punto de comparación. No sabría explicar la sensación que se vive en un derbi. Guardé la camiseta, porque quería tenerla de recuerdo", indicó en relación a dicho partido. Un regalo especial que este domingo gustaría volver a repetir el delantero del Levante, que a priori no parte como titular para el Sánchez-Pizjuán en los planes de Paco López.

Fabián, que abrió la lata en el primer minuto de partido, Durmisi y Feddal fueron los otros goleadores del Betis junto a Sergio León en el citado derbi, siendo Ben Yedder, Kjaer y Lenglet quienes vieron portería por parte del Sevilla FC. Esa misma temporada, en el Benito Villamarín, Sergio León no pudo ver portería en el empate a dos que ambos equipos cosecharon y que supuso su último derbi disputado.