"Yo siempre digo que el Sevilla FC, después de la consolidación y cimentación llevada a cabo por Roberto Alés, clave para todo lo que vino después, cuando apareció José María del Nido y luego reconfirmado con José Castro, empezó a hacer algo distinto. Difícilmente puedo decirte qué, pero seguramente empezó a hacer cosas distintas. Poco a poco los demás equipos, que también tienen capacidades, empiezan a hacer cosas que te van igualando y estamos en un momento en el que tenemos que hacer de nuevo algo diferente... Y en eso estamos", explica Monchi durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.

Es lo que le ocupa la cabeza, más allá de la planificación deportiva del primer plantel sevillista, la cual no para entre ventana y ventana de fichajes. Un salto de calidad que posibilite a los de Nervión ponerse de nuevo a la cabeza, en solitario, en lo referente a la gestión y la caza del talento; aquello que ha permitido al Sevilla FC de Monchi durante tantos años comprar barato para vender caro hasta llegar a convertirlo en el paradigma del crecimiento de la entidad.

Y para ello, con las nuevas tecnologías en mano de todos, es necesario ir un paso por delante. De ahí que el de San Fernando lleve meses dándole forma a lo que podría ser bautizado como el algoritmo Monchi, ese conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permita hallar la solución a una serie de problemas o dificultades que puedan aparecerle al Sevilla FC a la hora de acudir al mercado o de gestionar los recursos humanos que conforman su plantel.

Una idea en la que Monchi ya comenzó a trabajar como director deportivo de la Roma y que ahora, en su Sevilla FC, quiere acabar de desarrollar hasta el punto de convertir a la entidad de Nervión en todo un referente en lo que al Big Data, la Inteligencia Artificial y el Machine Learning se refiere.

Así lo explica el propio Monchi, quien, eso sí, no quiere dar demasiados detalles al respecto, temeroso de que otro, quizá con más recursos que un Sevilla FC que está poniendo toda la carne en el asador, pueda poner la oreja y adelantarlo por la derecha: "Cuando yo llego a Roma, ya tenía alguna inquietud con esto. Allí me encuentro un club muy avanzado. Más que yo aportar a la Roma, he aprendido mucho de la Roma sobre el tratamiento del dato. Cuando vengo aquí, en la primera conversación que tengo con el presidente José Castro, con José María Cruz y con Jesús Arroyo, me hablan de cosas que me suenan magníficamente; me hablan de ideas y proyectos muy ilusionantes en esa línea. Yo lo que he hecho es aportar ese conocimiento que traía de Roma, esas inquietudes y esas ideas ya también reforzadas por mi conocimiento del tema. Por ello, hemos creado un departamento de Inteligencia Artificial (IA), Machine Learning y Big Data donde hay distintos perfiles. Hemos destinados diferentes recursos humanos del club que ya estaban y hemos traído otros de fuera, de distinto origen. Algunos de ellos, incluso, que poco tienen que ver con el fútbol".

Es decir, una fuerte inversión para conseguir diferenciarse del resto y, entre muchas otras cosas, llegar antes que el resto de equipos: "Estamos invirtiendo tiempo y dinero en generar algo propio e individual que nos ayude. Volverle la espalda al dato es anacrónico; es una ayuda, algo que en cualquier aspecto de la vida ya está presente y el fútbol no va a ser menos. Pero de ahí a que sea la solución de todo, tampoco. El Big Data o el Machine Learning serán ayudas fundamentales, pero no serán decisivas".

La pregunta ahora es obvia. ¿Cómo conseguir diferenciarse del resto con dicha tecnología? Monchi tiene la respuesta. "Intentando hacer algo propio. Intentando generar proyectos que tengan la exclusividad de nuestras ideas y nuestros conocimientos", argumenta el director general deportivo del Sevilla FC. "Tampoco quiero contar mucho, es un tema delicado. Dándole vueltas a cómo podemos mejorar el trabajo de scouting o el cuidado de nuestros jugadores, por ejemplo. Por eso hemos invertido en Julien (Escudé) o Fernando (Navarro) está mucho más tiempo en el vestuario. Estamos intentado, también, utilizar palancas de crecimiento deportivo que hasta ahora no habían sido utilizadas. Una de ellas, lógicamente, es el dato. Pero todo es todo, sacar conclusiones y cruzar el mayor número de datos posibles", añade Monchi.

Es decir, controlarlo todo y saber predecir lo que va a ocurrir, a la vez que esa inteligencia artificial creada, esa base de datos, sea capaz también de ir aprendiendo de sí misma con la experiencia cruzada por parte de los diferentes departamentos que configuran la entidad nervionense. "A ver cómo lo explico bien. Estamos intentando integrar toda la información a una plataforma para sacar el mayor número de conclusiones posibles", resume en grandes rasgos Monchi, quien trabaja en darle forma a su propio algoritmo, ese con el que conseguir sumar en busca del salto definitivo.