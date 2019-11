El Bergantiños espera el 'OK' de la RFEF para jugar ante el Sevilla en As Eiroas

Imagen de un partido del Bergantiños en el Municipal As Eiroas.

Imagen de un partido del Bergantiños en el Municipal As Eiroas. BergantiñosFC.

El Sevilla debutará en Copa del Rey ante el Bergantiños gallego, equipo del Grupo I de Tercera división. Todo hace indicar que el encuentro se disputará el miércoles 18 de diciembre, (todavía no hay confirmación oficial de la hora) aunque lo que está por ver es si se jugará en el Municipal As Eiroas, campo del Bergantiños, o si tendrán que buscar un estadio alternativo como Riazor o San Lázaro.

En este sentido, el conjunto gallego ha emitido un comunicado en el que asegura que ya está trabajando para cumplir las demandas de la Real Federación Española de Fútbol y poder jugar así en Carballo.

Según la entidad coruñesa, entre la larga lista de exigencias de la RFEF se encuentra "la señalización del control de acceso al recinto de juego por parte de los aficionados y equipos, una sala para el control antidopaje, cabinas para la prensa y sala también de prensa, banquillos amplios para dar cabida a 18 personas así como otro para el cuarto árbitro, túnel de acceso al campo en la salida de los jugadores o una zona de calentamiento específica para los futbolistas. Estas demandas, según informan desde el Concello, pueden ser subsanadas sin el menor problema".

"Después está el apartado de la iluminación. El campo As Eiroas tiene una iluminación que, en algunas zonas llega a los 350 lux, y para poder ser retransmitido el encuentro -algo que se se realizará por un canal de pago a través de la RFEF- tiene que superar ampliamente esa potencia actual. El problema que parece más insalvable es la distancia de las gradas al recinto de juego, pero desde el Concello se espera que no sea un obstáculo, puesto que podría ser la única exigencia difícil de cumplir a rajatabla. La diferencia de lo exigido con la realidad es mínima", asegura el club gallego en su comunicado.

"Todos pensaban que el principal escollo de las exigencias era que el recinto de As Eiroas es de césped artificial, algo que la RFEF no mencionó y se da por entendido que no influye para nada para poder disputar ese histórico partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que será a partido único", prosigue.

"Ahora, el Concello de Carballo redactará un documento para explicar todo a la RFEF y espera contestación del organismo que controla el fútbol nacional. En caso de que se de el visto bueno, se acometerían todas esas modificaciones en el menor tiempo posible. Y también, seguidamente, se afrontará la instalación de unas gradas supletorias, en las que se daría cabida a unas 600 personas. La actual grada del recinto da cabida a 297 espectadores. Las obras que actualmente están llevándose a cabo en As Eiroas, que mejorarán los vestuarios y otras dependencias, estaría finalizadas para esa fecha, por lo que también se solventaría otro inconveniente que presenta la instalación deportiva municipal en la actualidad", finaliza.