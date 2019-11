Lopetegui repasa los nombres propios de la plantilla

Julen Lopetegui no suele ser partidario de personalizar, de hablar de nombres propios. Sabe que en un vestuario con jugadores de tanto nivel eso, a veces, puede llegar a ser contraproducente. Por eso, y aunque a veces haga

referencia a jugadores de forma puntual, el técnico vasco prefiere anteponer el grupo a las individualidades. "Cuando colectivamente un equipo funciona las individualidades salen reforzadas, estoy convencido. Yo pongo el foco en el trabajo del equipo, cuando hay un equipo generoso, esforzado, solidario, todas las individualidades salen

reforzadas. El rendimiento de ellos está siendo óptimo pero hay que estar alerta, porque hay mucha competencia, hay

jugadores que han tenido menos presencia pero no tengo ningunda duda de que van a ser muy importantes hasta final de temporada. Lo más difícil es hacer que los que están jugando menos mantengan esa ilusión competitiva y ese trabajo es diario, porque antes o después les va a sonar el despertador y deben estar preparados".

No obstante, en su entrevista con Antoñito para los medios oficiales, el técnico no ha podido esquivar las preguntas sobre algunos de los nombres propios del vestuario. Así, el extécnico de la selección elogió el compromiso del capitán, Jesús Navas. "Lo primero que te llama la atención cuando entrenas a Jesús es la ilusión que él tiene por cada entrenamiento. Ese es el secreto, aparte, lógicamente, de la condición física increíble por la edad que tiene. La adaptación al lateral le da más posibilidades, puede jugar de extremo perfectamente pero esa reconversión con este estilo también le está ayudando. Tiene ganas de seguir aprendiendo, que es otro tema muy importante, hay cosas que tiene que mejorar y él lo sabe. Mientra exista ilusión, ambición y condición física, pues estamos encantados. Luego, es un chico para comértelo, un chaval excepcional. Tiene una mezcla muy buena, lleva el sevillismo dentro y lo transmite a sus compañeros".

En cuanto a Banega, Lopetegui destacó su "aportación" al equipo. "En su puesto hay mucha competencia, toca

competir y él lo hace. Al margen de su calidad y experiencia, tiene la predisposición al máximo esfuerzo en cada partido. Está haciendo registros físicos que no ha hecho nunca. Es el único camino posible para seguir rindiendo a la máxima exigencia".

Más condescendiente ha sido a la hora de referirse al Mudo, del que aseguró que "ha participado menos de lo que merecería en el inicio pero no ha dejado de trabajar y entrenar muchísimo, su rendimiento ha sido óptimo y debe seguir compitiendo".

No esconde Lopetegui que su equipo ha tenido un problema en este primer tercio de la Liga con el gol, algo que no achaca sólo a los delanteros. "A veces la responsabilidad del gol parece que solo recae en los delanteros y no es así. Tenemos centrocampistas y extremos que han marcado muchos goles, y los delanteros los marcarán. Pero si no marca, lo importante es que aporte, eso es definitivo, el gol va por rachas, pero si no marca que aporte cosas positivas al equipo, algo importante en nuestro concepto de equipo. En Luxemburgo Munas hizo dos goles y Munir un 'hat-trick', ya están haciendo goles".



Por último, Lopetegui ha puesto en valor la competencia dentro de la plantilla, algo que les hará crecer, al tiempo que admite que en ocasiones sus decisiones pueden parecer impopulares, pero van siempre encaminadas al bien común. "Todos los jugadores deben ser conscientes de que vamos a necesitar de todos. Las lesiones nos han castigado poco y toco madera, eso hace que las convocatorias sean difíciles. Munir marcó un 'hat-trick' y no estuvo ante el Betis,

algo que realmente no es justo. No es fácil para él ni para mí, al final por detalles pues tomó una decisión u otra.

El objetivo es que jugadores que no están entrando tanto van a ser definitivos más adelante".