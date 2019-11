Nolito, sobre su fallo: "No me ha salido, hay que seguir"

Nolito tuvo en sus botas la posibilidad de marcar el 0-2 y por tanto, haber propiciado un final de partido más tranquilo para el Sevilla, pero el jugador gaditano erró una ocasión clara que él mismo ha explicado tras el partido: "Pretendía picarla, no había mucha trayectoria. No me ha salido, hay que seguir, ojalá siga jugando y ojalá pueda seguir marcando goles".

El Sevilla es el primer equipo que gana en el José Zorrilla: "Siempre hay una primera vez (ganar en Pucela, donde nadie ha ganado). Contento porque era un partido complicado, nadie había ganado aquí. Hemos podido meter alguno más, he fallado la que he tenido como un ñu. Cada partido es un sufrimiento".

Al equipo le faltó algo de tranquilidad: "De acuerdo. En el primer tiempo, no hemos tenido esa pausa y esa tranquilidad, pero al final son las circunstancias y al final estamos contentos con los tres puntos".

Siempre resulta más difícil ganar fuera de casa: "Es difícil ganar fuera y dentro. Está muy caro ganar. Estamos viendo a los equipos cómo tienen dificultades y camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Mañana empezamos otra semana y hay que estar pendientes de la Europa League. Como levantes el pie del acelerador te vacunan".

El Sevilla se sitúa tercero en la clasificación: "La clasificación no la miramos. Lo que hay que mirar es al frente. Ni cuando va mal, ni ahora. Hay que seguir".