Lopetegui convierte al Sevilla en un visitante histórico

El Sevilla FC consiguió este pasado domingo un meritorio triunfo por 0-1 en casa del Valladolid que lo coloca en la tercera posición de la tabla, a sólo un punto del líder y alejándose a cuatro de distancia del quinto clasificado.



Los de Julen Lopetegui volvieron a demostrar que son un equipo ganador y, en el José Zorrilla, se impusieron de nuevo en un campo en el que nadie había sumado los tres puntos hasta la fecha esta temporada. Justo lo mismo que ya hicieran con anterioridad en el Nuevo Los Cármenes del Granada, dónde posteriormente sólo ha sido capaz de emularlo la Real Sociedad -ha caído allí el Barcelona y el Atlético sólo sacó un punto-, o en Mendizorroza, donde los de Lopetegui han sido los únicos capaces de doblegar al Alavés como local.



Una superioridad a domicilio que convierte al Sevilla FC de Lopetegui en el mejor visitante de Primera división, con cinco victorias -Espanyol, Granada, Alavés, Betis y Valladolid- en ocho salidas y 16 puntos en su haber lejos del Sánchez-Pizjuán; tres más que una Real Sociedad que aparece como el segundo mejor visitante de LaLiga, con tres puntos menos que los de Nervión.



El récord de Lopetegui

?? ¡¡57,4%!! ??

?? 14 partidos

?? 8 victorias



?? Lopetegui tiene el mejor porcentaje de victorias de un entrenador del @SevillaFC con al menos cinco encuentros en toda #LaLigaHistory. pic.twitter.com/NLLN3B75S0 — LaLiga (@LaLiga) November 24, 2019

Sufriendo siempre, quizá, algo más de lo deseado al no acabar de matar los partidos y jugando con lo ajustado de sus marcadores,ha dotado a su equipo de unaque lo convierte ena final de temporada, si es capaz de seguir imponiendo este ritmo.Y como ejemplo, el hecho de que a estas alturas de la competición, cuando consiguió-hizo tres en las siete primeras jornadas, pero tuvo que esperar luego hasta las jornadas 31 y 33 para sumar otras dos-.Comoque es transcurridas estas 14 primeras jornadas de competición, los de Julen Lopetegui han sumado lejos de Nervión-cinco victorias, un empate y dos derrotas-. Unos guarismos que, además, sirven para que este, lo que le otorga unaAsí, los registros del técnico vascoel listón que dejó el Sevilla FC de Manoloen la temporada 08-09 (35), además de a los dos siguientes: el Sevilla FC 14/15 de(32) y el de Luis Aragonés en la 94/95 (30 si las victorias hubiesen valido tres puntos y no dos).Pero no queda ahí la cosa, sino que el Sevilla FC de Julenva mucho más allá. Y ya no sólo centrado a domicilio, sino también como local. De hecho, el de Asteasu tiene els en toda la historia de LaLiga, con un; o lo que es lo mismo,Con su triunfo del pasado domingo ante el, en el José Zorrilla, Lopetegui ha conseguidoal argentino Jorge, quien presentaba uny, hasta la fecha, gozaba del mejor porcentaje de victorias como preparador sevillista.