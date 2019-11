Bryan Gil: "Los minutos que juegue tengo que aprovecharlos"

La entrada de Bryan Gil en el campo terminó siendo determinante, pues un tanto suyo desatascó un encuentro ante el Qarabag que se presentaba como un mero trámite para el Sevilla: "Gol especial, se lo debo a mis compañeros, gracias al míster por la confianza, siempre digo que los minutos que juegue tengo que aprovecharlos".

Dabbur parece que desvía el balón en el tanto de Bryan: "Toca en Dabbur, pero espero que me lo den a mí, que no me lo quiten".

Minutos para Bryan Gil: "Intento aportar lo que me pida el míster, y hacer lo que sea mejor para el equip. Hemos apretado más en la segunda parte y hemos podido ganar. No creo que la mejoría sea sólo por mí. Son oportunidades que debo aprovechar, intento disfrutar sobre el césped".

¿A quién le dedica el tanto?: "Se lo dedico a mi familia y a dos amigos que han venido a verme".

El Qarabag realizó un planteamiento muy defensivo: "Qarabag bien posicionado, con una defensa de cinco. Nos costó en la primera parte".