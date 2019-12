Fichajes que aún no han debutado en LaLiga; Dabbur no es el más caro

Fichajes que aún no han debutado en LaLiga; Dabbur no es el más caro

Ya han pasado 15 partidos de LaLiga y hay fichajes que aún no han rascado bola en la competición pese a que alguno de ellos llegó con un gran cartel. Es el caso de Munas Dabbur, pichichi del campeonato austriaco, fichado por 15 kilos por el conjunto nervionense y que ha marcado tres goles ya en la Europa League pese a que Lopetegui lo sigue dejando muchas veces fuera de la convocatoria. No es el único recién llegado al equipo sevillista que aún no se ha estrenado.

Tampoco es Dabbur el futbolista más caro que aún no ha jugado sus primeros minutos en el torneo de la regularidad, ese honor corresponde a un jugador de un equipo de uno de los grandes de LaLiga. Puedes descubrirlo en la galería que acompaña a la noticia.