Navas: "Volví para ganar otro título"

Jesús Navas vive una eterna juventud y avanza a ritmo de récord en Nervión. A sus 34 años atraviesa por un gran momento como pieza indiscutible en el engranaje de Lopetegui con un alto nivel de responsabilidad en el lateral derecho.

El capitán es un ídolo en Nervión, leyenda viva, pero no se conforma. Quiere más y así lo manifestó en el programa 'A Balón Parado' de los medios oficiales. "Soy una persona muy exigente, siempre miro el día a día, en ir creciendo. No me quedo en todas las cosas que he conseguido, he vuelto a Sevilla para poder conseguir otro título".

En esta misma línea, el palaciego incidió en que él se exige mucho a sí mismo, porque siempre cree que puede dar más y no piensa guardarse nada con el escudo del Sevilla en el pecho."Yo creo que esa exigencia es lo que me hace estar ahí. El otro día en Valladolid cuando salí tocado de la pierna, ya estaba corriendo dentro y probándome para el siguiente partido, pero el médico no me dejaba".

En este sentido, el 'Duende de Los Palacios' aseguró que, de momento, le han respetado las lesiones y que se encuentra a tope en el apartado físico: "Físicamente me encuentro en un gran momento. No sabes cuándo pueden llegar las lesiones". No en vano, ha jugado todos los minutos ligueros a excepción de la recta final del choque contra el Valladolid, en el que tuvo que ser sustituido en el 89' por molestias. Contra el Leganés participó sin problemas.

También se refirió al nivel de la plantilla, de la que asegura que hay recursos de sobra para competir al cien por cien en todos los frentes que tienen abiertos en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Lo dije en pretemporada, veía un equipo para hacer cosas importantes. Todos los jugadores pueden jugar. Si sale uno y entra otro lo hace al mismo nivel. Es muy importante para todas las competiciones que nos vienen.

Por ello, Jesús piensa a lo grande y tiene claro que el sevillismo merece muchas alegrías, para lo que no escatimará en esfuerzos. "Creo que la afición se merece lo máximo. Poder brindar un título sería muy grande. Lo dije en pretemporada, veía un equipo para hacer cosas importantes. Todos los jugadores pueden jugar. Si sale uno y entra otro lo hace al mismo nivel".

Además, como no podía ser de otra forma, habló sobre su amigo José Antonio Reyes. "José Antonio siempre ha estado encima mía, de todos los compañeros, era una persona increíble. Nos quedamos con el trato que tenía. Siempre nos ayudaba en todo momento", indicó el palaciego, que vivió una noche muy emocionante llena de sorpresas.