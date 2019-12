Un mensaje nítido para Rony Lopes

Es tan cierto que no era la primera, ni la segunda ni la tercera opción de Monchi para reforzar el extremo, como que no se trata de un mal futbolista, ni mucho menos, pero, sea porque llegó tarde y tras una mala pretemporada, sea porque no está dando la cara cuando le toca jugar, el hecho es que Rony Lopes no cuenta lo más mínimo para Julen Lopetegui.

Y el técnico vasco le ha mandado este sábado un mensaje nítido, dejándole fuera de una lista de 21 en la que faltan dos extremos (Nolito y Ocampos) de una plantilla con pocos extremos... Es decir, que casi ni existe, vaya. Y, pese a que en el club se niegan a darle por perdido, al menos públicamente, la realidad es que el mercado de enero se acerca, que el equipo necesita de manera urgente algún futbolista de nivel -y vertical- por fuera y que Monchi, de un tiempo a esta parte, suele largar rápido al que no funciona, para que no termine devaluándose con el tiempo.

Y menos mal que al portugués lo lleva el todopoderoso Jorge Mendes, capaz de colocar al que sea donde sea... Si no, por Rony iba a terminar perdiendo el Sevilla bastante dinero. Se le fichó para cinco años, pero igual ni cumple medio. El tiempo dirá, pero Lopetegui lleva ya mucho dejándolo claro.