Ben Yedder: "Me fui al Mónaco porque me respetaba"

Wissam Ben Yedder tardó todo el verano en encontrar equipo. Pese a ser la pieza más codiciada del Sevilla pasó, prácticamente, toda la pretemporada a las órdenes de Lopetegui y sólo al final de este periodo estival se decantó por regrear a la Ligue 1, a un Mónaco que el pasado año había peleado por no descender y que este año sólo iba a pelear en los torneos locales.

A muchos sorprendió la elección, pero el propio Ben Yedder ha querido aclararlo. "Elegí al Mónaco porque era el club que me quería. Era un club que me necesitaba y que me respetaba tal como era", asegura el exsevillista durante una entrevista a Telefoot, reconociendo que hubo otros interesados como el Marsella, que no llegó a las exigencias del Sevilla FC. "No alcanzaron. El Mónaco fue el club que vino a verme y no dudé", apostilló el exgoleador sevillista.

Tras un inicio titubeante, en el que el Mónaco volvía a estar en la cola de tabla, de la mano del Ben Yedder ha reaccionado y ya está en mitad de la tabla, a sólo tres puntos de Europa. El exdelantero del Sevilla lleva 11 goles en la Ligue 1 y marca un tanto cada 101 minutos, además de cuatro asistencias, unas cifras que ya ofrecía en Nervión y por las que se convirtió en el ídolo de la afición.