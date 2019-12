Rony Lopes: "Teníamos la clasificación, pero queríamos la victoria"

Uno de los jugadores que más lo ha intentando por parte del Sevilla ha sido Rony Lopes. El jugador brasileño, tras el encuentro, ha mostrado su frustración por no haber podido conseguir una victoria que hubiera permitido al equipo cerrar la fase de grupos con un pleno: "Es una pena. Queríamos pasar esta fase de grupos sólo con victorias. Estamos tristes por no conseguirlo porque era importante para nosotros".

El Sevilla ha dispuesto de ocasiones: "Nos ha faltado marcar porque hemos tenido ocasiones. Ellos son fuertes a balón parado, les dejamos muchos y ellos al final han marcado. Pero creo que tuvimos que salir con una victoria. Jugamos contra un buen equipo y tenemos que aprender"..

La clasificación estaba asegurada, pero el Sevilla quería conseguir el pleno de victorias: "Teníamos la clasificación, pero queríamos la victoria. No hemos marcado. No fue un buen partido nuestro y estamos tristes con la derrota".

Su partido: "Intento mejorar cada día. Me ayudan mis compañeros y mi entrenador, tienen confianza en mí. Voy a luchar para tener más minutos".

Hoy ha vuelto a jugar por detrás del delantero: "Me encuentro muy bien en esa posición. La conozco. Hay años que no juego ahí, pero el entrenador me da la confianza, me gusta y hay mucha calidad. Quiero ser titular en este equipo, quiero ser importante. Cada día que pasa estoy un poco más cerca".