El exsevillista Cicinho busca equipo en España

'Lateral derecho busca equipo. 33 años, en buen estado físico'. Algo así sería el anuncio que el exsevillista Alex Sandro Mendonça dos Santos, Cicinho, pegaría en las paredes de todos los estadios de España. Y es que el brasileño, tras un periplo de varios años por Brasil, su país natal, ha vuelto a España, y a Sevilla, para quedarse. Al menos esa es su intención, contando con tres meses por delante para conseguir su objetivo. Justo el tiempo que le permite su visado como turista, por lo que se verá obligado a retornar de nuevo a Brasil si no lo consigue y no quiere permanecer en Espapa como ilegal.

Mientras tanto, aprovecha el tiempo para ponerse a tono, alternando el trabajo en el gimnasio con los entrenamientos con el Algabeño de Diego Tristán, colista de la División de Honor que le ha brindado la oportunidad de entrenarse junto al grupo para mantener la forma (Galería de imágenes con el Algabeño).

"El míster, Tristán, es muy buena persona y muy buen entrenador. Ha jugado al fútbol y sabe cómo piensan los futbolistas. Sabe por lo que estoy pasando y, gracias a un amigo mío que juega aquí, me ha permitido que trabaje con ellos. Le estoy muy agradecido", relata a ESTADIO Deportivo Cicinho, quien aprovecha la oportunidad para hacer un llamamiento en busca de esa nueva oportunidad que espera en España, donde desea asentarse.

"Hace unos 15 días que llegué a España. En Sevilla llevo una semana aproximadamente. Quiero quedarme en Sevilla, ahora estoy viviendo con mi mujer en casa de un amigo. Cuando acabé de jugar en España me volví a Brasil, porque tenía algunos problemas familiares. Pero aquello está muy peligroso, no se puede salir de noche, por ejemplo. Voy a intentar encontrar algo en España", reitera Cicinho.

Y es que Cicinho es un "enamorado" de Sevilla y del Sevilla FC, equipo que le dio la oportunidad de dar el salto a Europa en la 12/13, hasta que una lesión truncó su carrera en Nervión. En la entidad blanquirroja guarda grandes amigos, como Jesús Navas, Banega, Carriço, Martagón o Pichón, el utillero. "Fui a visitarlos el otro día, en el entrenamiento. Y hoy, ante el Villarreal, estaré en el campo", añade Cicinho, quien, entre bromas, se ofrece a Monchi como recambio de Jesús Navas.

"No he hablado con Monchi, pues es una persona muy ocupada y no quiero molestarlo. Pero si hace falta un lateral derecho, aquí estoy yo (ríe). Si hay una oportunidad en Primera, estaría encantado de aprovecharla. Si no, en Segunda y en Segunda B. Quiero jugar al fútbol en España y tengo la certeza de que voy a aprovechar la oportunidad. Tengo 33 años, pero un cuerpo como el de Jesús Navas. Mantengo el peso adecuado y estoy físicamente bien", explica el lateral, quien ha estado jugado en Brasil hasta noviembre.

Su último club, el Oeste brasileño, un equipo modesto que milita en el campeonato paulista y en la B del Brasileirao: "Mi intención es vivir en España legalmente, para así poder traer a mis padres y hermanos. En Brasil hay mucha criminalidad. Tengo que trabajar para poder tener mis papeles en regla".

"Ahora estoy libre, pues acabé mi contrato en Brasil", argumenta un Cicinho que sueña con volver a correr la banda derecha del Ramón Sánchez-Pizjuán y que confía en poder rendir todavía al más alto nivel: "Estoy listo para afrontar un nuevo reto en España".