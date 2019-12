Sergi Gómez, sobre su futuro: "Todo puede pasar, pero por ahora me debo al Sevilla"

Sergi Gómez, defensa del Sevilla Fútbol Club, apura las vacaciones navideñas en su tierra natal, Arenys de Mar, donde ha organizado un campus con los más pequeños. Sin embargo, el central nervionense no es ajeno a la actualidad deportiva y, en una temporada en la que apenas está jugando, sabe que puede haber algún movimiento en enero que le lleve a otro equipo. "Es una opción que pasa en todos los equipos pero tampoco te voy a engañar ni te voy a decir ni que sí ni que no. Al final ya sabes cómo va eso, mientras esté abierto el mercado pueden pasar mil cosas o no puede pasar ninguna, entonces estoy tranquilo y lo mejor de todo es que estoy satisfecho con mi trabajo", reconoció en declaracionas a 'El Larguero' de la cadena Ser.

Sobre su situación en el Sevilla, el catalán ha admitido que es algo que no esperaba, aunque aprovecha para seguir creciendo. "Son situaciones que te hacen más fuerte, lo veo como una oportunidad para seguir creciendo física y mentalmente. Ahora mismo no me está tocando jugar tanto pero pienso que el fútbol tiene eso, que pasan muchas cosas que da muchas vueltas y que siempre hay que estar ahí para cuando llegue la oportunidad. Pienso que de cada piedra en el camino se puede sacar oro. Yo lo veo así, una oportunidad para seguir progresando, para afrontar una situación diferente. La verdad es que no me había encontrado con una situación así nunca, entonces quiero aprovechar esto para impulsarme aún más y seguir disfrutando del fútbol mucho tiempo", confesó.

En cuanto a si ha tenido una charla con Julen Lopetegui sobre su situación, el central sevillista no ha querido ir más allá: "Eso son cosas internas... Sabemos como va el fútbol y estoy convencidísimo de que cada uno la plantilla aporta lo suficiente para que a día de hoy estemos ahí".

Insistiendo en la posibilidad de una salida en forma de cesión, Sergi Gómez dijo: "Todo en el fútbol puede pasar. No te voy a decir ni que sí ni que no porque no lo sé, pero yo estoy muy implicado con mi equipo que es el Sevilla".

Pero por encima de todo está la profesionalidad como bien dejo claro el central: "Pienso que hay que estar siempre por encima de las circunstancias, somos humanos y pienso personalmente que me debo a este club, a esta entidad que al final es la entidad que también me ha hecho estar en el nivel que estoy ahora. Esto da muchas vueltas y que estoy muy satisfecho y orgulloso del trabajo que hago cada día".

Por último, el jugador nervionense también habló sobre el campus que está llevando a cabo durante estas vacaciones: "Ver la ilusión de estos niños te hace un poco recordar de donde venimos y que somos unos privilegiados los que están jugando en Primera".