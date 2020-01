Las "trampillas" de Darío Silva para que Sergio Ramos no conociera la noche

Darío Silva cuenta en el programa 'Los Otros de Movistar', que se emitirá el próximo 7 de enero, cómo era su relación con Sergio Ramos, futbolista que empezó su carrera cuando el uruguayo estaba en el Sevilla.

El que fuera delantero nervionense explica cómo evitó que Ramos conociera la noche. "Él era joven, yo salía por la noche. Yo no quería que él empezara de esa manera. A ver la noche, a lo mejor el alcohol, a las mujeres porque las mujeres son cada vez más lindas cuando eres famoso... Él quería pegarse a mí y yo le decía que no. Le decía: 'Yo no, no podemos salir, yo no voy salir'. '¿Cómo que no? Si van a salir todos'. Claro, yo tenía que llevarlo a casa", narra el charrúa.

El relato de Darío Silva no tiene desperdicio, ya que también explica como engañaba al camero para evitar que saliera con él después de llevarlo a su casa cuando el hoy madridista no tenía coche. "Él me controlaba, yo veía que él me controlaba a ver si yo seguía para mi casa. Yo entraba para mi casa pero claro luego en la rotonda yo giraba, yo esperaba un ratito... Cuando veía que las luces se encendían en la casa ya sabía que se había subido, que iba subiendo por las escaleras. Entonces yo salía en mi coche y me iba".

Pero el control de Ramos iba más allá: "Al otro día él me veía y me decía: '¡Qué peste a alcohol que tienes, se ve que saliste anoche!'. 'Yo no, estaba en mi casa ahora, antes de salir, me tomé una copita'. Y siempre le fui haciendo trampas, trampillas".