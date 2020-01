En Italia pujan por Kjaer, su agente lo deja claro

Simon Kjaer ya tiene permiso para abandonar el Atalanta tras cuatro meses en el club. Los italianos lo habían contratado toda la temporada, pero la relación entre ambos no ha sido tan fructífera como esperaba el líder del equipo nacional danés, que sólo ha jugado 382 minutos repartidos en seis partidos. Desde el 26 de noviembre no pisa el césped. El danés deberá buscar nuevo equipo para los seis meses que restan de competición.

Ahora, su agente Mikkel Beck ha hablado con el medio danés Ekstra Bladet y ha confirmado estar buscando "la mejor solución" para su representado, puesto que Kjaer quiere estar a toda costa en la siguiente Eurocopa y su situación le está perjudicando mucho.

Situación insostenible

Kjaer fue parte del Sevilla hasta agosto y no jugó ningún minuto con el equipo hispalense. Se marchó a Italia y no ha cambiado nada. Su agente, Mikkel Beck, comenta su situación en Ekstra Bladet: "Es cierto que la situación es insostenible en Atalanta. Desafortunadamente, no se ha convertido en el matrimonio perfecto, el fútbol y la táctica, como esperábamos entre Simon y el entrenador. Lo mejor es que las partes se separen".

El capitán de Dinamarca ha tenido un conflicto con el entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini. El problema salió a la luz en la victoria por 3-0 sobre el Shakhtar Donetsk en diciembre. Kjaer fue apartado por decisión técnica de Gasperini y luego en rueda de prensa confesó que el danés no entendía la táctica del equipo italiano.

Buen nombre en Italia

El central danés tiene pasado tanto en Palermo como en Roma y Simon Kjaer todavía tiene un gran nombre en el fútbol italiano. Al menos hay interés en él de varios clubes. El danés sigue manteniendo su buen cartel en Italia, equipos como el Torino, Sampdoria, SPAL y Cagliari están mostrando interés en el capitán nacional de 30 años. Beck admite que "afortunadamente, todo parece indicar que a Simon se le permitirá salir de Atalanta en este mercado". "Así que estoy trabajando para encontrar la solución perfecta para Simon y esperamos anunciar algo pronto", añade.

"Es cierto que hay un gran interés en Simon, ya que lo ha habido toda su carrera, por lo que somos muy positivos. Un jugador con el currículum, la fuerza y las cualidades de Simon como líder, tiene demanda en muchos lugares. No puedo comentar sobre nombres específicos de clubes, pero hay interés de buenos clubes de grandes ligas", señala el agente del danés.

En los medios de comunicación turcos, se ha relacionado una vez más a Simon Kjaer con un posible regreso a Fenerbahce, pero no parece que vaya a convertirse en algo serio porque el club turco no puede hacerse cargo del salario de Kjaer en este momento. El danés cobra algo más de cuatro millones brutos y tiene contrato con el Sevilla hasta 2021 por lo que su futuro más próximo seguirá siendo en Italia.