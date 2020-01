Lopetegui: "Ni la camiseta, ni la historia, ni la categoría garantizan nada"

Cero confianzas. Julen Lopetegui ha preparado a conciencia el partido contra el Escobedo y no quiere llevarse ningún tipo de sorpresa desagradable. El técnico lo ha dejado claro en la rueda de prensa previa al choque de la eliminatoria copera. "Ni la historia, ni la categoría, ni la camiseta garantizan nada y ahí tenemos que crecer", ha dicho el vasco.

Las circunstancias del choque -partido único, césped artificial, un rival extramotivado, poco que ganar y mucho que perder- invitan a la cautela de Lopetegui. "El contexto varía y nos tenemos que adaptar a ese contexto tratando de superar al rival que tratará de imponerse. Ya lo hizo a un rival superior como el Málaga. Tenemos que prepararnos y mentalizarnos en lo que tenemos que hacer para superarles. La Copa tiene esto. Es a partido único y no permite errar. Uno tiene que prepararse para competir. Con esta situación se reducen las distancias. Tenemos que adaptarnos e imponernos entendiendo el tipo de partido que es y que no hay otra posibilidad. Tenemos que ir con esa mentalidad y prepararnos para un partido difícil", comenzaba Julen, que ve en el césped artificial un condicionante importante: "Cuando hablo del contexto me refiero a eso. Eso no lo podemos cambiar, podemos cambiar nuestra mentalidad. No está en nuestra mano y vamos a intentar de adaptarnos".

El técnico quiso remarcar que este formato no da segundas oportunidades: "Es un rival que no permite fallar. Tenemos que estar muy concentrados, saber atacar y saber defender y saber interpretar el partido".

Ante estas circunstancias y dado el hecho de que es el único partido de la semana, Lopetegui podría utilizar varios titulares en Cantabria. "El partido lo afrontamos como único de la semana y como un partido normal. No pensamos en dar oportunidades si no en sacar el mejor equipo para pasar".

El técnico no quiso hablar más allá de la próxima ronda cuando le preguntaron si el título es un objetivo. "En la Copa lo único que tienes garantizado es el siguiente partido. El otro te lo tienes que ganar en el campo. Nos toca un rival complicado, que ha eliminado a un buen equipo como el Málaga, de manera solvente, y tenemos que prepararnos".

Y es que el Escobedo ha anunciado que jugará para pasar no para vivir una fiesta: ""Me parece normal. Tienen su ambición e ilusión, corroborada por su victoria sobre el Málaga. En el fútbol no hay nada garantizado, porque los contextos cambian y reducen las distancias", concluyó el técnico.