Kjaer: "Espero demostrar que merezco seguir más tiempo en el Milan"

Simon Kjaer ha completado en el día de hoy su primer entrenamiento como jugador del Milan. Tras llegar el fin de semana a la ciudad lombarda para pasar el reconocimiento médico, Sevilla y Milan hacían esta mañana oficial la cesión con opción de compra del central danés. Una cesión, que el capitán de Dinamarca espera que solo sea el principio de su aventura como 'rossonero'. "Vengo para dar al Milan tanta gloria como sea posible. Es un equipo con jugadores muy jóvenes pero con mucho talento, estoy aquí porque me atraía el proyecto que me presentaron. No me importa haber llegado a préstamo pero espero demostrar que merezco quedarme más tiempo aquí y dar lo mejor para el Milan", aseguraba el danés en una entrevista a los medios del club italiano.



"Era mi sueño estar aquí. Es un club histórico, de los que tiene más Champions League en la historia del fútbol. Los mejores defensas de todos los tiempos han pasado por el Milan: Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Franco Baresi y muchos más. Era mi sueño desde hace años y ahora finalmente estoy aquí", ha desvelado el exsevillista, que admitió haber hablado con John Dal Tomasson, exjugador del Milan, sobre su posible fichaje: "Hablé con él la semana pasada y solo tuvo buenas palabras para el Milan, la para la ciudad de Milán y para el club".



De hecho, el danés asegura que está disponible para jugar ya si Pioli lo considera necesario, pese a que apenas ha jugado seis partidos en su breve etapa en el Atalanta. "Me siento bien, en perfecta forma y al 100%. Ahora toca entrenar duro pero estoy preparado".



No en vano, Kjaer ya jugó hace nueve años en la Roma, y tras cuatro meses en el Atalanta, ahora seguirá en el Milán, sobre todo, porque le atrae el fútbol italiano: "Muchos buenos jugadores han regreado a Italia. Los equipos italianos han mejorado mucho en la Champions League y en la Europa League. No es como en el pasado, el estilo de juego en Italia ahora es más rápido y se ha modernizado".







