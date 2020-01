"Aquí estamos para ganar títulos"

Tomas Vaclik se ha convertido en una voz autorizada del vestuario sevillista, por su aportación y su capacidad para hacer grupo. El meta, llegado hace dos veranos, es titular indiscutible en la portería, donde, tras un bache en la segunda mitad del curso pasado, está rindiendo a un gran nivel.

Vaclik siempre ha sido un ejemplo de compromiso, jugando en situaciones delicadas, tanto familiares, ante el Real Madrid, como deportivas, pero no dudó en ponerse bajo palos, como hizo por ejemplo ante el Betis.

Así lo contó en los medios del Sevilla: "Después del entrenamiento, con la lesión me pongo un hielo en el tobillo y voy al hospital con nuestros doctores. El doctor me dijo que podía jugar mañana o que no podría jugar en tres o cuatro semanas. Antes del partido, por la mañana, probé en el campo. En ese momento no tenía mucho dolor".

Además, reconoció que la victoria en el derbi, el que jugó a pesar de las molestias, fue muy especial: "Muy feliz y muy contento. Para mí fue la primera vez que ganamos en el Benito Villamarín".

Como no podía ser de otra forma, también se refirió al rendimiento del equipo en la presente temporada, haciendo hincapié en que se trata de un proyecto completamente renovado. No obstante, no escondió su ambición y puso el listón muy alto, lo que él considera proporcional al nivel del equipo y del club: "Es una plantilla nueva completamente, con nuevo entrenador, con Monchi, y tengo la sensación de que tenemos una plantilla muy fuerte y muy amplia. Con mucha calidad, con jugadores que tienen mucha calidad".

En esta misma línea, Vaclik dejó claro cuál es el objetivo del equipo y de todos los que componen el vestuario: "Estamos aquí para ganar títulos. Todos sabemos que el Sevilla en años pasados ha ganado títulos. Vamos a hacer todo para ganar".