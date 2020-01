Lopetegui, sobre el gol anulado: "No acierto a adivinar por qué lo han anulado"

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, ha mostrado su enfado tras el encuentro por el gol anulado a De Jong, una acción que terminó siendo determinante: "Creo que el equipo ha merecido lago más que la derrota, hemos hecho una buena primera parte, muchos registros y consiguiendo un gol legal. Después de verlo todavía no acierto a adivinar por qué lo han anulado. La segunda parte hemos arrancado quitándonos el balón demasiado pronto de encima. Aquí no se puede hacer eso. Han marcado el gol sin tener ningún tiro a puerta, hemos conseguido el empate y acto seguido han conseguido el 2-1. Hemos asumido riesgos y hemos tenido opciones. El centro de Jesús y la de En-Nesyri, estamos tristes".

La acción del gol anulado: "Sinceramente, es que no veo por qué lo ha anulado. No lo llego a entender, no entiendo por qué. Ahora mismo pienso que es un error grandísimo. No puedo decir nada más".

El segundo gol del Real Madrid fue propiciado por un error defensivo: "Además es una acción que llevamos toda la semana ensayando, creo que no lo hemos defendido bien. Hay ha sido el momento en el que ellos han estado mejor, hemos tenido que correr mucho para atrás. El equipo ha tenido dos opciones bastante claras, hemos tenido nuestros momentos y bueno, nos vamos tristes".

Gran partido del equipo pese a la derrota: "No tengo ni una palabra para los jugadores, han hecho un gran trabajo. Hay detalles que hay que mejorar, en estos campos estos detalles son necesarios".

La entrada de En-Nesyri: "Entendíamos que iba haber espacios. Íbamos a sacarlo antes del empate, pensamos que había espacios para aprovecharlo pero no ha habido demasiados tiempo".