La emotiva conversación de Chicharito con sus padres al anunciar su fichaje

Seis meses. Ese ha sido el tiempo que ha durado Javier Chicharito Hernández como jugador del Sevilla. Un corto tiempo donde el mexicano a penas ha podido aportar con 3 goles en 15 apariciones. Se tratan de unos números muy lejanos a los que el propio futbolista esperaba conseguir, pues en sus planes no entraba volver a su continente, al menos hasta el próximo mercado veraniego.



Sin embargo, su marcha a los Galaxy de Los Ángeles supone, como él mismo reconoce, el primer paso hacia su retirada. Tras conocerse que el jugador cambiaría la liga española por la MLS, el mexicano quiso comunicar a sus padres el cambio de equipo y la emoción por un nuevo reto, como él mismo mostró en su canal de Youtube.



"Quería platicar con ustedes porque ya está a punto de cerrarse lo otro, de irme a Los Ángeles" comenzaba el delantero. "Todo está perfecto, pero es el principio de comenzar a retirarme. Estoy diciéndole adiós a una carrera que trabajamos mucho, yo sé que ustedes también lo están sintiendo y le vamos a ver el lado positivo. Va a ser increíble, pero quieran o no, nos estamos retirando del sueño europeo".





Chicharro Hernández ???? y la conversación con sus padres al contarles que se iba a LA Galaxy ???? y se terminaba el sueño europeo que tanto quiso.



El pequeño que imaginó cosas chingonas y las hizo realidad. Grande Chicharito ???????????? pic.twitter.com/PyY5aHxyRz — Don Futbol (@DonFutboI) January 23, 2020

Chicharito en Europa, una carrera de goles y títulos

Para, el apoyo de su familia ha sido una pieza fundamental en su carrera deportiva: "Nosotros hemos estado en todo este camino y es difícil, pero sé que mi papá va a entender". Estoy feliz porque es lo que quiero, es parte de ir en búsqueda por la vida que quiero. Hay otras cosas que ya no estoy dispuesto a pagar por simple y sencillamente competir y más que no están al alcance de mis manos, pero son 10 años" relataba visiblemente emocionado la nueva estrella de losCon apenas 22 años,dejabapara incorporarse albajo la tutela de, quien apostó por la incorporación del mexicano desde el primer momento. Sus 59 goles y 20 asistencias en 157 apariciones con los ' Red Devils' le sirvieron para levantar dos trofeos de lay dos supercopas inglesas. Tras una fugaz cesión aldonde consiguió ganar el, el azteca se marchó a, en busca de seguir perforando metas rivales en elTras anotar 39 dianas en dos temporadas,hizo las maletas rumbo nuevamente a, aunque en este caso para jugar con la elástica del. Otras dos temporadas permaneció en la disciplina de los ' hammers', aunque en este caso sus números ya comenzaron a descender. Diecisiete tantos en 63 encuentros le sirvieron para llamar la atención del equipo dea finales del mercado veraniego, una apuesta que, si bien no ha sido tan fructífera como el jugador esperaba, ha servido para poner fin a una gran carrera por Europa del goleador mexicano.