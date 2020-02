Ocampos: "No soy el mismo jugador que por la izquierda"

Monchi ha remozado durante este mercado invernal un ataque sevillista que no acababa de carburar, tal y como demostró el equipo durante la primera mitad de la temporada. Por ello, se marcharon Dabbur y Chicharito, quienes apenas contaron con la confianza de Lopetegui, y vinieron En-Nesyri y Suso.

Precisamente la llegada del gaditano es aquello que puede alterar la disposición habitual de los de Lopetegui hasta la fecha, jugando el ex del Milan por la derecha y pasando Ocampos a la izquierda, donde solía hacerlo con el Marsella. Una distribución que, por otro lado, se corresponde más con lo que dibujó Monchi en su mente cuando lo incorporó en verano, algo que se ha acabado viendo alterado a lo largo de estos meses por la falta de protagonismo de Rony Lopes, quien estaba llamado a jugar por la derecha en los esquemas de Monchi. "Me gusta más Rony por ahí", llegó a decir el de San Fernando durante una entrevista con ESTADIO Deportivo, a la vez que reconoció que lo que más le guste a él "importa poco", pues es Lopetegui quien tiene que acabar decidiendo, en una clara intención de poner al técnico en su lugar.

En definitiva, un cambio de fichas al que se ha referido el propio Ocampos durante una entrevista con Canal Sur Radio: "La verdad es que conozco a Suso del Milan, jugamos juntos y sé su calidad. Me encuentro bien por la derecha, pero obviamente no soy el mismo jugador por la izquierda. Si tengo la posibilidad de jugar por la izquierda van a ver un jugador totalmente diferente. Lo van a ver. Por la derecha tengo otros recursos, por la izquierda otros diferentes, solo queda adaptarme a lo que me pida el equipo".

Sobre la marcha de su compatriota Éver Banega a final de temporada, dijo: "Hablo como compañero y como amigo. Es un jugador superprofesional, que siempre estuvo muy bien con el Sevilla, cumplió al pie de la letra el contrato. Le salió otra posibilidad, él sabrá los motivos, yo lo veo todos los días muy metido. Cuando sale esto, cada cosa que él haga va a estar señalado por lo bueno y por lo malo. Tuvimos todos una semana complicada y obviamente va a ser de los más señalados. Lo veo igual que hace uno, dos o tres meses".