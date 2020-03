Fernando: su lesión, la vuelta a la competición, el derbi...

Fernando Reges, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, ha analizado el momento actual que vive el fútbol, en pleno parón por la pandemia de coronavirus, y la posibilidad de volver a jugar antes de que finalice la temporada. "Va a ser complicado para todos, vamos a necesitar varios partidos para coger el ritmo, porque por más que entrenes en casa no es como hacerlo en grupo, y si la vuelta es muy rapida puede haber lesiones", ha recordado el brasileño en Radio Sevilla.

Precisamente sobre su lesión y el tiempo que ha ganado el sevillista para recuperarse, ha dicho: "Me estoy recuperando muy bien y pienso que estaré para cuando vuelva LaLiga. Los médicos me dijeron entre siete u ocho semanas, llevamos cuatro y, si va todo bien, estaré listo. Quizá por la lesión que tengo me va a costar un poco más volver, me puede llevar un poco más de tiempo pero espero volver lo más rápido posible". Y es que el brasileño sigue trabajando de lleno en su recuperación, después de que cayera lesionado ante Osasuna: "Hablamos mucho, sobre todo con los fisioterapeutas".

Cuando llegue el día de la vuelta a la competición se notará esa falta de ritmo, pero espera el derbi ante el Betis: "Da igual porque todos los equipos estamos sin entrenar, va a ser igual para los dos equipos. En LaLiga todos los equipos tienen calidad y juegan bien, nosotros queremos volver lo más fuerte posible". Y es que el centrocampista cree que al principio se notará y puede haber cambios en la tabla, aunque a la larga se normalizará: "Creo que al principio va a influenciar, porque los que estén mejor preparados físicamente empezará mejor pero en dos o tres partidos todos los equipos cogerán la forma".

También fue cuestionado el brasileño por su compatriotas Neymar y Thiago Silva, que en el parón decidieron viajar a su país para pasar la cuarentena. "Yo lo he descartado totalmente, aquí estoy más seguro, pienso así. Allí la gente no se queda en casa y se van a las playas, aquí estoy mejor, con mi familia. No sé si ellos podrán volver a Europa, porque creo que en Brasil va a estar el mismo problema en unas semanas. No sé qué pasará, pero creo que aquí en dos o tres semanas empezarán a bajar los contagios".

Por último, sobre cómo está viviendo su familia desde Brasil la pandemia del Covid-19, Fernando ha explicado: "En Brasil creen que no va a ser algo grande, hablo con mi familia y están preocupados, en dos semanas puede pasar lo que en España. Nadie esperaba que el coronavirus actuara así, esto es una cosa que pasara a la historia y se estudiará en los colegios".