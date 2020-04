Dzeko: "No es una situación fácil"

Es una incógnita cuándo regresará la competición al mundo del fútbol. Ni los máximos responsables de las distintas ligas europeas, ni los presidentes de los clubes y los futbolistas saben con certeza si volverán a jugar esta temporada, aunque la intención de todas las partes es jugar como sea y cuando sea.

Mientras tanto, los jugadores se entrenan en solitario en sus respectivos domicilios, como es el caso del delantero de la Roma Edin Dzeko, que en una entrevista al diario La Repubblica. "En este momento trato de ver el lado positivo de esta emergencia: en casa forzados, tranformando el campo y revisando las reglas", reconoce el bosnio.

No sabe el ariete cuándo volverán a jugar en la Serie A ni tampoco la Europa League, donde deberían enfrentarse al Sevilla Fútbol Club. "No es una situación fácil, no lo es para nadie y, de alguna manera, debemos ser conscientes del hecho de que somos privilegiados", explica.

Por último, el capitán de la Roma es de los que prefiere ver el lado positivo de esta situación. "Ahora tenemos la oportunidad de dedicar mucho tiempo a nuestros hijos, lo pasamos jugando, he comprado algunos juegos. Temía que la imposibilidad de salir pusiera nerviosos a mis hijos, pero todo lo contrario, me están haciendo mucho más facil todo", comenta.