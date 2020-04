Jiménez y su cuarentena en Abu Dabi, una minipretemporada y el escalón del Sevilla

Hay personas a las que la pandemia de Covid-19 le ha sorprendido muy lejos de su tierra natal. Ése es el caso de Manolo Jiménez, que desde octubre dirige al Al-Wahda de la Liga Árabe del Golfo. Desde Abu Dabi atendía a ESTADIO Deportivo hace un par de días y hoy mismo también lo hacia para Radio Marca Sevilla. "Es duro estar confinado lejos de la familia, cada día hablo con mis hijos y sé que allí está pegando muy fuerte el virus. La verdad que todo se hace complicado porque es muy fuerte, sobre todo para los más necesitados como esas personas que viven en un piso pequeño... todo es muy duro y deseo que todo pase pronto para volver a sonreír. Si pudiera me iría para allá con los ojos cerrados, hace poco falleció mi tía y no pude estar, solo pude hablar con mis primos", ha recordado el técnico arahalense.

En cuanto a los efectos del coronavirus en Emiratos Árabes Unidos, Jiménez ha destacado: "La pandemia está llegando más tarde, se han tomado medidas muy pronto y el clima de aquí beneficia para que no pegue tan fuerte. Empezamos a jugar puerta cerrada pero cuando quisimos reaccionar ya cerraron el aeropuerto, nos garantizaban llegar a Madrid pero no volver si luego la liga se reanudaba. Por las mañanas podemos salir con mascarilla pero no se permiten grupos de personas. Solo abren farmacias y supermercados pero cierran cada ciertos días y desinfectan. Hay controles para tomar la temperatura corporal en estos establecimientos, y a partir de las 7 de la tarde ya no se puede salir y se ponen a desinfectar las calles incluso con drones. La gente aquí esta muy concienciada y es difícil ver a gente por la calle. Parece ser que las temperaturas altas contrarresta la fuerza del virus, no sé si será cierto, aquí estamos en los 26 o 27 grados. Los contagios estás subiendo, hay unos 700 o así, y hay algunas muertes".

En lo que respecta al fútbol, Jimenez y su cuerpo técnico ha tenido que reinventarse como todos y trabajar con sus jugadores desde casa: "Actuamos rápido en nuestro staff, hicimos entrenamientos personales para cada jugador. Planificamos un programa de entrenamiento que se va incrementando semana a semana y le vamos dando todo el material para poder entrenar en casa. Además tienen vídeos para la ejecución de ejercicios, a partir de la semana que viene iremos planificando sesiones telemáticas en grupo. Pero por mucho que hagamos, después de este parón los jugadores necesitarán una minipretemporada".

Una minipretemporada cuya duracion mínima sería de "dos o tres semanas". "Una pretemporada normal es una media de 40 partidos con partidos amistosos. En los torneos veraniego no hay tanto ritmo, eso es lo primero que se pierde y es normal. No es lo mismo entrenar solo que con la competencia de tus propios compañeros, hay cualidades que no se pueden trabajar solo. Si la competición vuelve tendrá mucha ventaja el que tenga una plantilla amplia y sus jugadores hayan sido muy profesionales", ha reconocido.

También la está posibilidad que la competición vuelva pero a puerta cerrada, un mal menor siempre y cuando haya seguridad, como bien indicaba el extécnico del Sevilla. "Creo que sería un acierto porque hay que prevenir, la salud ante todo, si vuelve laliga es porque así lo habrán dictaminado los profesionales, ojalá se pueda volver a jugar. Todo el mundo va a perder dinero, el fútbol también, la competición genera mucho y seguro que las pérdidas serán cuantiosas. Ojalá se pueda reanudar y que sea porque no haya posibilidad de contagio".

Jiménez también ha valorado la posibilidad de que el mercado de fichajes cambie en las próximas ventanas: "Creo que el mercado se va a volver un poco loco, porque los grandes necesitarán vender para aligerar gasto, seguramente habrá equipos que puedan mantener su poderío y puedan fichar ahora jugadores que antes no podrían. Pero creo que con el tiempo volverá a su estado natural, aunque ahora mismo ni los futbolistas piensan en su futuro. Todo el mundo estamos pensando en pasar esto cuanto antes".

Por último, el arahalense analizó la andadura del Sevilla de Lopetegui esta temporada y espera que en los próximos años pueda subir un peldaño más: "Es una cláusula que no se escribe pero va en nuestro contrato. Si el delantero no marca o el portero falla puede suponer un punto y se mira al entrenador, pero es lo normal. El Sevilla está haciendo un trabajo de notable alto, me está pareciendo un equipo bastante regular, está tercero y pese a todo, está manteniendo la disputa de esa plaza con equipos importantes. Si quedase tercero sería una gran clasificación, pero el Sevilla debe estar preparado para el asalto como lo hizo el Atlético del Cholo en su día con aquella Liga".