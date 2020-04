Unzué: "Bono tiene mejores condiciones de las que él cree"

Juan Carlos Unzué, quien fuese portero del Sevilla FC desde el 90 hasta el 97, y actualmente entrenador (Numancia, Celta, Girona...), ha atendido a los medios oficiales para hablar de tanto de su pasado en el club nervionense como del presente del equipo que adiestra Julen Lopetegui:

La cuarentena

"Estamos en familia, en Barcelona. Tenemos a los dos hijos mayores y lo llevamos bien. Esto no lo habíamos visto nunca, me dice mi madre. Esto es único y genera incertidumbre y desconocimiento. Hemos sentido que no somos tan importantes ni tan fuertes como creíamos. Somos vulnerables y lo estamos viendo de forma muy fácil".

Así ve al Sevilla FC actual

"La llegada de Monchi y Lopetegui le han vuelto a dar un cambio al club con respecto a años anteriores. Los que han provocado también ese cambio son los jugadores que han llegado. Es un equipo nuevo y que me está gustando, sobre todo, cómo Lopetegui los ha convencido de ir todos a una. Hay un trabajo muy grande de todo el equipo cuando no tienen el balón y esto les hace ser más fuertes".

Los objetivos

"No es fácil. Incluso diría que no le haríamos un favor si le metemos esa presión. El Sevilla tiene muy claro lo que quiere y no le va a faltar ambición. El Sevilla está donde debe estar, pero esto es fútbol y lo bonito de este juego es que a veces ocurren cosas diferentes, tanto para arriba como para abajo. Conociendo a Monchi y de cómo busca el rendimiento del equipo, quizás con el paso del tiempo se pueda optar. Pero no hay que olvidar los títulos logrados y la estabilidad conseguida".

La portería

"Me parece una portería bien cubierta, al nivel del resto del equipo. Para mí fue una sorpresa Vaclík, no lo conocía y su rendimiento ha sido muy bueno. A Bono tuve la suerte de tenerlo en la pretemporada en Girona y ya hizo una muy buena temporada en Primera. Tiene mejores condiciones para solventar soluciones de las que él cree".

Su paso por Nervión

"Cuando echo la vista atrás y recuerdo Sevilla, incluso de lo futbolista, es increíble. Son grandísimos recuerdos. Es la época donde me he sentido más querido. Vinimos dos y nos fuimos cinco. Tuve una confianza enorme y nunca dudé para ir a Sevilla. En aquel momento percibí la confianza de que firmaban al portero que querían y pude disfrutar muchísimo jugando y con la afición".