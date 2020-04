Rakitic: "Monchi todavía no me ha llamado"

Más alto y más claro no lo puede decir. Rakitic elegirá su próximo destino, no el Barça, y no esconde que Sevilla y el Sevilla están entre sus preferencias. El jugador del F.C. Barcelona está molesto. Se siente ninguneado y asegura, en una entrevista concedida a Mundo Deportivo, que no va a permitir que le traten "como un saco de patatas".

"Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiera, se me respete y se me necesite y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea le dé la gana. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante", avisa el centrocampista que nunca ha escondido que el lugar donde más feliz ha sido es en el Sevilla.

Con un año más de contrato, todo apunta a que será este verano cuando Rakitic deje finalmente Can Barça, aunque ya desde el pasado verano su situación en el equipo es bastante delicada. "Sobre mi salida no se está hablando sólo en este parón. Para decir la verdad se habla desde hace dos años (risas). Como dije siempre, poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato", afirma Rakitic, dolido con la forma en la que el club está gestionando su situación. "A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras si quieren a otro jugador. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me molestó la manera. Yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me fuera, me hubiera gustado que me lo dijeran. Yo he demostrado en los anteriores cinco años que se puede contar siempre conmigo".



Su estrategia parece clara. El internacional croata tiene la sartén por el mango. Sabe que aún le queda un año más de contrato al que apelará y no aceptará ser incluido en ninguna operación como moneda de cambio. En caso de tener que salir, como todo apunta, será él el decida el destino. El Sevilla es su "sueño", pero Rakitic lanza un aviso a navegantes. "Yo tengo un cariño especial al Sevilla, pero directamente a la ciudad, tengo allí a mi familia. Siempre he dicho que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta, lo saben todos, pero no es una decisión solo mía, de si lo quiero yo o no, tiene más cosas por detrás. Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, aún no me han llamado y hace poco fue mi cumpleaños y Monchi no me llamó (risas). Es algo que saben todos, por mi sentimiento".

La hoja de ruta parece trazada. Rakitic ha dado el primer paso. Parece dispuesto a presionar al Barça, pero exige también algún gesto por parte de los nervionenses, que, de momento, no se han posicionado.